"Vamos bien", asegura Alcocer sobre atención a pandemia por COVID-19

Al día 107 desde que comenzó la "nueva normalidad", el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, señaló con respecto a la pandemia por COVID-19 que "vamos bien", basado en que 25 entidades federativas han presentado descenso en el número de casos y defunciones por la enfermedad respiratoria, llamó a continuar con las medidas de higiene y sana distancia.

"Tenemos un mensaje, el hecho de que vamos bien y está sustentado en dos elementos, que 25 estados se encuentran desde dos o 10 semanas con curvas epidemiológicas en descenso y ningún estado está en riesgo máximo, el color con el que se inició hace varios meses, vamos, sin confianza, vamos respetando medidas de seguridad, distanciamiento y cuidado personal, que hemos aprendido estos meses y hemos conducido para atender esta pandemia", dijo desde Palacio Nacional.

Recomiendan no realizar reunión por 15 de septiembre

A su vez, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud enfatizó que a pesar de que los datos de la disminución de la epidemia por SarsCoV2 son consistentes, ésta no ha acabado, por lo que recomendó no realizar reuniones con motivo del 15 de septiembre y en general pidió a la sociedad no bajar la guardia ante el virus.

"La epidemia sigue activa, el mensaje, en particular para estas fiestas patrias es no congregarse, no hacer reuniones familiares, no hacer celebración masiva para que logremos mantener esta disminución, si se puede no salir a la vía pública, no hacerlo, mantener la sana distancia y usar cubrebocas en espacios públicos – cerrados", dijo.

Señaló que a la fecha, México contabiliza 71 mil 049 defunciones y 671 mil 716 casos positivos a COVID-19.

"Abrimos la semana 36 con 38% de positividad, es uno de los indicadores universalmente aceptados de disminución epidémica".

Agregó que los casos estimados, mediante los cuales se identifica el tamaño real de la epidemia, desde la semana 29, es decir, durante siete semanas consecutivas, han disminuido los casos positivos de cada día y semana.

"En este momento tenemos, a la apertura de la semana 38, tenemos que hace dos semanas se redujo a menos 8% y tenemos el indicador de cuántos de los casos, que suman arriba de 671 mil y de los que estimamos 703 mil, cuántos están activos, los demás son casos históricos, 80% ya no tienen enfermedad, y solamente 5% son en este momento casos activos".

OA