Va Eva Cadena con "voto útil" contra AMLO

Luego de entregarle su libro al abordarlo en Veracruz, la diputada independiente Eva Cadena, ex miembro de Morena, advirtió que hará campaña para el voto útil, con el fin de que no gane Andrés Manuel López Obrador.

En una entrevista con W Radio, Cadena recalcó que dejó de estar de acuerdo con el abanderado a la presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, luego de que involucrara al partido a personajes relacionados con presuntos actos de corrupción.

"No estamos de acuerdo en votar por Morena, no estamos de acuerdo en Gómez Urrutia, no estamos de acuerdo en Elba Esther Gordillo"

"Soy independiente y no estoy haciendo campaña para nadie, voy a estar en el segundo debate y vamos a promover el voto útil, porque no estamos de acuerdo en cómo él va a dirigir", mencionó.

"No estamos de acuerdo en votar por Morena, no estamos de acuerdo en Gómez Urrutia, no estamos de acuerdo en Elba Esther Gordillo".

"¿Vas a hacer campaña por Ricardo Anaya?", se le cuestionó.

"Pues por el que vaya más fuerte, por Anaya o por Meade, esperamos ver cómo van los debates", respondió, "tenemos que analizar cómo vienen las propuestas y quien tiene un perfil más adecuado y con capacidad".

Este jueves, Cadena se apersonó en un mitin de López Obrador y le entregó su libro titulado "La Traición".

Así también la diputada local publicó en sus redes sociales que le pidió al candidato presidencial que la candidata al Senado, Rocío Nahle, presente las supuestas pruebas que la acusan de recaudar dinero para su campaña.

Cadena fue conocida a nivel nacional luego de que se publicaran unos vídeos en el 2017 donde supuestamente recibía dinero para el movimiento de López Obrador.

JA