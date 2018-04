Un ''Amlodipino'' para que Andrés Manuel vuelva al amor y paz: Anaya

Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, recomendó a su adversario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, tomarse un "Amlodipino", para que baje su tensión a la violencia verbal y regrese al amor y paz.

Esto luego de que el tabasqueño hizo un llamado a su militancia y simpatizantes a defenderlo de la "guerra sucia" en su contra.

"Veo que López Obrador sigue muy enojado, sigue tenso después del debate, por lo visto el té de tila no le funcionó, entonces, le vamos a recomendar que se tome un 'Amlodipino', para que baje su tensión", expresó.

Anaya Cortés dijo que ante este ambiente de crispación electoral, es conveniente el poder encontrar virtudes en otras y en otros candidatos como lo externó ayer en el encuentro con estudiantes del Tecnológico de Monterrey, "me parece que eso abona a este proceso electoral".

Sobre que en el Senado no se ha aprobado el dictamen para eliminar el fuero constitucional, agregó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está "simplemente engañando" a la gente, pues no basta con presentar una iniciativa, aprobarla en la Cámara de Diputados, pero después, hay "todo tipo de pretextos" para frenarla, "eso es un absoluto engaño y me parece inaceptable".

Asimismo, hizo un llamado a legislar en materia de gobiernos de coalición, razón por la cual respalda la iniciativa que presentó el ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.

"Nosotros vamos a ganar y vamos a ser el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país, esto implica construir una mayoría en el legislativo, para hacer realidad el programa de gobierno", apuntó.

OF