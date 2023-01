Luego del escándalo por el presunto plagio de tesis de la ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), respondió esta tarde que la institución no actuará de forma apresurada ante presiones externas, en alusión a los señalamientos que ha hecho el Presidente Andrés Manuel López Obrador para resolver el polémico caso.

"El plagio de una tesis, no es cosa menor. Es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos; es un acto que pone en entre dicho la ética y la moral de quien lo comete", señaló el rector Graue en una conferencia de prensa que realizó, acompañado de otras autoridades universitarias.

Recordó que el dictamen de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, informó que la tesis de la estudiante Yasmín Esquivel es una "copia sustancial" de otro trabajo en el año de 1987.

Subrayó que la abogacía general de la UNAM definió que la máxima Casa de Estudios no puede y no está facultada para retirar o anular un título a un egresado por los motivos mencionados; análisis en la que coincidieron expertos.

Reconoció que el debate se ha intensificado, incluso al interior de la universidad, lo que celebró, porque ahí existe un debate abierto que incluye a todas las voces.

El rector informó que "todas las tesis escritas deberán ser analizadas con los implementos tecnológicos específicos".

Agregó que se ha continuado el rastreo de tesis para saber si existen más casos similares y, si es necesario, actuar en consecuencia.

El rector de la UNAM responde a alusiones del Presidente López Obrador

"Que quede también muy claro. La rectoría, depositada en mi persona, de ninguna manera evade su responsabilidad. Mi actuar, no es tampoco producto de postergaciones, timidez, temor o encubrimientos. Actúo, y lo seguiré haciendo, en el marco de la legislación universitaria. No puedo, ni debo ir más allá de lo que la normatividad nos permite", dijo el rector Enrique Graue, luego de que el Presidente López Obrador comentará esta mañana en su conferencia: "Ojalá y la UNAM presente una denuncia. Que hagan valer la autonomía, que no estén haciendo politiquería".

Además, el rector aseguró que sabe que el prestigio de su administración y de la UNAM "están en entre dicho", pero "no por eso actuaremos en forma apresurada o irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios".

"Con determinación y libertad, hemos estado analizando y estudiando las distintas alternativas y las consecuencias que pudieran darse como resultado de acciones sancionadoras adicionales", declaró.

Concluyó, diciendo que cuando el debido proceso haya concluido, convocará a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para analizar en conjunto las diversas opciones y sanciones que puedan eventualmente llevarse a cabo. "La UNAM superará este y cualquier otro reto que enfrentemos".

OA