La Embajada de México en Turquía informó que hasta el momento no hay reportes de mexicanos afectados por los sismos ocurridos en el país.

"La Embajada se ha comunicado con las personas registradas en las zonas del desastre", indicó.

En el caso de requerir apoyo, pidió a los afectados comunicarse a la Embajada, ubicada en Ankara a los números 0533 956 3270 (desde Turquía) o 0090 533 956 3270 (desde México).

Para el Consulado en Estambul los números son 0552 357 7715 (desde Turquía) y 0090 552 357 7715 (desde México).

Por su parte, Isabel Arvide, cónsul de México en Estambul, no reportó afectaciones en esa ciudad tras el sismo de 7.8 registrado la madrugada del lunes en el sur de Turquía. A través de sus redes sociales, Arvide indicó que el terremoto no se sintió en Estambul, además que no hay mexicanos afectados.

"Despertamos con las noticias de un terremoto muy fuerte en el Sur de Turquía, sin afectaciones para Estambul, donde no lo sentimos. Nuestra solidaridad para las víctimas…", escribió la consul.

JM