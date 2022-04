Tulum: Empleado de hotel se droga con ketamina de huésped y se vuelve viral (FOTOS)

El pasado miércoles 20 de Abril, el turista inglés Nick Thomson, quien estaba vacacionando en la Rivera Maya, y se encontraba hospedado en el hotel Akkuun, en Tulum, ingresó a su habitación después del desayuno para encontrar a uno de los empleados de las instalaciones inerte sobre el colchón.

El empleado del hotel no se encontraba en un estado cualquiera: tenía las extremidades engarrotadas, la mirada desorientada, y era incapaz de articular palabras. Ni siquiera podía ponerse en pie. Estaba drogado, inmovilizado por completo bajo los efectos de la ketamina.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Mientras Nick Thomson se encontraba desayunando fuera de su habitación, el empleado del hotel Akkuun se encargaba de las labores de limpieza, y fue cuando encontró entre las pertenencias del turista una bolsa que contenía un abundante polvo blanco. De acuerdo con los testigos, y presumiblemente, el empleado del hotel inhaló el polvo creyendo que se trataba de éxtasis.

La cantidad inhalada fue tal, que el empleado se desplomó sin remedio. Nick Thomson fotografió el hecho, y con un tinte de burla, compartió la escena en las redes sociales, que se viralizó al instante. El usuario compartió: "Only come back for breakfast to find the cleaner had found my bag of special k. Silly cunt must of thought it was cowie found him in a ket hole in the room".

"Sólo regresé del desayuno para encontrar que el intendente había encontrado mi bolsa especial de k. El tonto @*%# debió pensar que era éxtasis. Lo encontré en un agujero de ketamina en el cuarto".

Diversos usuarios utilizaron las imágenes del empleado paralizado para crear memes.

El hotel Akkuumal se pronunció al respecto en sus redes oficiales, indicando que "está prohibido el uso y portación de sustancias ilegales", y que el empleado, una vez se repuso de su estado, fue destituido de sus labores "debido a la conducta presentada que viola en su totalidad nuestras políticas y valores". También indican que Nick Thomson y sus acompañantes fueron desalojados de las instalaciones.

¿Qué es la ketamina?

Es un anestésico de efecto rápido que se utiliza en humanos (como sedante en operaciones menores) como animales (como tranquilizante). A dosis altas, causa intoxicación y alucinaciones similares a las del LSD. Sus consumidores pueden acabar teniendo náuseas o vomitando, así como desarrollar problemas en el pensamiento o la memoria. A dosis altas, la ketamina causa problemas motores, entumecimiento corporal y respiración lenta. Una sobredosis de ketamina puede detener la respiración y causar la muerte, de acuerdo con información del portal kidshealth.org.

¿Qué pasó después?

De acuerdo con medios locales, al empleado del hotel, una vez fue estabilizado por los médicos, se le entregó a las autoridades por uso de sustancias ilícitas y por robarle al huésped. Acto seguido, fue entregado a la cárcel municipal. A pesar de que en el mismo comunicado del hotel se indica que Nick Thomson y sus acompañantes fueron desalojados de las instalaciones, ningún medio oficial reporta si el extranjero también fue procesado o si se le fue adjudicado delito alguno por el hecho de portar sustancias ilegales. Algunos usuarios de Twitter comentan que no debe perderse el hecho de que era el turista quien originalmente tenía la droga.

Al parecer no es el caso, pues en sus redes sociales personales Thomson presume que es dueño de un restaurante en Reino Unido, y en su última publicación, hace un par de días, se muestra que está de regreso en su país, ajeno a lo acontecido en México.

