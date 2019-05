Tribunal ordena descongelar cuentas de general señalado por huachicol

Un tribunal federal ordenó descongelar las cuentas bancarias del general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Eduardo León Trauwitz, quien es investigado por posibles vínculos con el robo de hidrocarburos.

Sin embargo, el militar no podrá disponer de su dinero debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendiente la resolución de una contradicción de tesis para definir si procede o no la suspensión provisional contra el congelamiento de cuentas ordenado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuando incluye a alguien en su lista de personas sospechosas de "lavado de dinero".

El Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la Ciudad de México determinó que sí es procedente conceder la suspensión a favor del general.

"No es válido afirmar categóricamente que la concesión de la medida cautelar tendrá como consecuencia permitir que se lleven a cabo operaciones vinculadas con actos ilícitos, pues no se cuenta con las constancias necesarias que demuestren ese extremo, de ahí que, al no existir en este momento elementos suficientes que justifiquen la falta de disposición de recursos, debe concederse la suspensión provisional", indica la resolución.

Con ello, ordenó revocar la decisión de la juez Décimo Quinto de Distrito en materia Administrativa en la CDMX de negar la suspensión provisional a León Trawitz mediante la utilización de un criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del estado de Nuevo León en un diverso amparo en el que negó la suspensión de esta medida a la empresa Desarrollo Humano 2011, S. C.

Por eso, el Colegiado en la CDMX solicitó a la Corte que intervenga para definir qué criterio deberá prevalecer y aunque aún no ha sido emitido el fallo del Máximo Tribunal el año pasado los ministros emitieron una tesis jurisprudecial en la que establecieron que antes de bloquear cuentas, la SHCP debe solicitar la intervención del ministerio público.

Este viernes, el general y 20 imputados más comparecerán ante un juez federal para escuchar formalmente la imputación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra por robo de hidrocarburos.

Este es el primer gran asunto que la FGR, al frente de Alejandro Gertz Manero, lleva ante un juez de control como parte de la estrategia de combate al robo de hidrocarburos implementada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

OA