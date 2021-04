Tras desplome de puente en SLP, descartan afectaciones en plantas industriales

El desplome del puente peatonal de la comunidad Enramadas, sobre la carretera 57, a la altura del Pueblo Mágico de Santa María del Río, se originó porque el vehículo de carga pesada impactó al puente tras desplazarse a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora, aclaró el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Ricardo Pérez Castillo.

El líder industrial detalló que la movilidad en la zona sigue siendo complicada ya que, a causa del accidente el tráfico se vio paralizado por más de cuatro horas, y aunque la circulación ya se ha abierto sigue con ciertas restricciones debido a que siguen las maniobras para retirar los restos de la estructura del puente, así como del tráiler que quedó atrapado.

Pérez Castillo, dijo que la UUZI dio aviso a las más de 500 empresas que forman parte de esta organización para que de la misma forma, éstas notificaran a sus redes logísticas para evitar afectaciones en el traslado de materiales y proveeduría, por lo que se recomienda tomar la ruta rumbo a Dolores Hidalgo como vía alterna.

Asimismo, mencionó que el accidente no ha afectado en el traslado de personal rumbo a la zona. "No es una situación que no esté afectando el movimiento de personal, si hay algo de retraso en materia prima pero ninguna situación que no genere complicaciones en operaciones", añadió.

JM