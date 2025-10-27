El Gobierno de México anunció que el Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” entró en su fase final de pruebas, un proceso que durará aproximadamente tres meses, con el objetivo de que a finales de enero de 2026 la ruta completa, de Toluca a Observatorio, esté operando al 100% para el público.

Durante un recorrido en la estación Observatorio, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya concluyó la obra civil y prácticamente toda la instalación electromecánica del proyecto, por lo que comienza el periodo de verificación técnica y certificación previo a su apertura total.

“Ya terminamos la obra civil del tren México-Ciudad de México-Toluca, 'El Insurgente'. Ya prácticamente está terminada toda la electromecánica y a partir de ahora inicia el periodo de pruebas, que es muy importante porque requiere pruebas de la señalización, la certificación, todo lo que tiene que ver con el tren”.

Agregó: “Son alrededor de tres meses de pruebas para poderlo poner a punto. Eso significa que a finales de enero de 2026 ya se podrá usar para toda la población el tren ‘El Insurgente’”, explicó la mandataria federal.

Sheinbaum destacó que la estación Observatorio será una de las más relevantes del sistema ferroviario moderno del país, al fungir como un nodo de conexión entre distintos medios de transporte como el Metro, el Tren Interurbano y otras líneas de transporte público.

“Como pueden ver en esta estación Observatorio, pues es quizá la estación más importante que se haya hecho en la historia de México para poder comunicar distintos modos de transporte: tren, Metro y transporte público. Tiene 15 mil metros cuadrados y en noviembre se pondrá en marcha la Línea 1 del Metro”, indicó.

Con la entrada en operación completa, el trayecto entre Toluca y la Ciudad de México se reducirá de dos horas y media a tan solo 40 minutos, lo que representa una mejora sustancial en tiempos de traslado y calidad de vida para miles de usuarios.

“Lo que hoy hacen las personas que vienen de Toluca a la Ciudad de México, prácticamente en dos horas o dos horas y media, se va a reducir a 40 minutos. Y desde Observatorio podrán conectar con la Línea 1 del Metro a distintos puntos de la ciudad. Es algo extraordinario, un transporte de calidad, que no contamina y mejora la calidad de vida”, aseguró.

La presidenta recordó que el proyecto, iniciado durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, fue retomado y ampliado por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien impulsó su continuación hasta Santa Fe, e incluyó la estación Vasco de Quiroga, con el propósito de beneficiar a colonias populares de Álvaro Obregón y conectar con la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, el Cablebús y la Universidad de la Salud.

Aunque el tren estará en servicio pleno a inicios de 2026, la mandataria adelantó que las obras complementarias alrededor de Observatorio (como un deprimido vehicular y obras viales adicionales) continuarán hasta junio del mismo año.

Sheinbaum concluyó su mensaje agradeciendo al equipo técnico y a las empresas participantes en esta obra de infraestructura que, dijo, representa un logro de la ingeniería mexicana y un paso decisivo hacia un sistema de transporte moderno, sustentable y seguro para millones de personas.

El Universal

“Nunca podrán vincular a AMLO con corrupción”

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirma que el expresidente Andrés Manuel López Obrador jamás podrá ser asociado con actos de corrupción, destacando su integridad y compromiso con la transparencia.

La declaración se encuentra en su libro “Diario de una transición histórica”, publicado por la editorial Planeta, donde la Jefa del Ejecutivo relata su visita al estado de Sinaloa, llevada a cabo el 10 de agosto del año pasado. En su relato, Sheinbaum destaca los logros y las experiencias vividas durante ese viaje.

La Presidenta también recuerda parte del discurso pronunciado por López Obrador, en el que el expresidente abordó el problema de la adicción a las drogas en Estados Unidos y subrayó la importancia de que los gobernantes eviten establecer relaciones de complicidad con la delincuencia, para preservar tanto su autoridad moral como política.

Agencias

CT