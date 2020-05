Trabajadores del IMSS no podrán atender COVID-19 sin capacitación

Mientras una trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no reciba la capacitación y el equipo necesario, no podrá atender a pacientes con COVID-19, ni ser sancionada.

Así lo ordenó el juez Quinto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, quien concedió la suspensión provisional a una trabajadora que dijo tener miedo de contagiar a sus familiares por atender pacientes con COVID-19 sin la capacitación necesaria y el equipo de protección que requiere.

La trabajadora solicitó una suspensión para que se le permita no ir a trabajar durante la contingencia, pero el juez indicó que no procede conceder la medida debido a que ella no está dentro de la población considerada vulnerable, además de que su servicio es esencial en la atención médica y de orden público.

"La omisión de las autoridades señaladas como responsables proporcionen a la quejosa la capacitación necesaria así como los siguientes insumos: bata médica, delantal, guantes de examinación estériles, guantes de examinación no estériles, guantes para limpieza, máscara quirúrgica, respirador, protección de ojos (anteojos), protector facial (careta), recipiente colector de objetos punzocortantes, solución a base de alcohol para lavado de manos, comprimido de dicloroisocianurato, toallas de papel para el secado de manos, jabón líquido para lavado de manos; a fin de estar en aptitud de confrontar el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", ordenó el juez.

"Mientras no se le proporcione la capacitación ni los insumos referidos, las autoridades responsables deberán abstenerse de obligar a la quejosa a desempeñar actividades de atención sanitaria al público, por lo que no deberán aplicarle sanción alguna".

El amparo de la trabajadora del IMSS forma parte de los más de 100 juicios iniciados desde que llegó el COVID-19 a México tanto de personal del sector salud como de ciudadanos que exigen al gobierno federal implementación de medidas de prevención, atención médica, realización de pruebas para detectar si están contagiados y hasta condonaciones de impuestos durante la pandemia.

