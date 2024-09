Profeco: Estas son las marcas de colágeno más recomendadas

Se ha confirmado que con el paso de los años, la producción de colágeno en el cuerpo disminuye significativamente a partir de los 25 años. Esto ha llevado a muchas personas a buscar opciones que les permitan mantener una buena salud en su piel, articulaciones y huesos. Por lo que los suplementos de colágeno se han vuelto en una alternativa muy popular.

¿Qué es el colágeno?

Es una proteína esencial para la elasticidad y la firmeza de la piel, en el que desempeña un papel importante para tener las articulaciones y los huesos sanos. Sin embargo, el envejecimiento reduce la producción de esta y causa que se busquen opciones para prolongar la juventud de su piel y la funcionalidad de las articulaciones.

Debido a la reciente demanda de estos productos que, en muchos casos no ofrecen los beneficios que prometen, la Profeco se ha dado a la tarea de analizar cuáles son los mejores productos de colágeno. De esta manera, los consumidores no tendrán que tratar de discernir cuales son efectivos y cuáles no cumplen con lo que prometen.

El estudio elaborado por la Profeco realizó 288 pruebas a 32 marcas de colágeno, en las cuales algunos productos tuvieron irregularidades. Por ejemplo, existen marcas con menos cantidades de lo que declaran en sus empaques u otras presentan publicidad engañosa, sin embargo, algunas marcas destacaron positivamente.

¿Cuáles son las mejores marcas de colágeno?

COLLAGEN LABORES NUTRITION: provienen de Estados Unidos y aporta 37.1 gramos con 1.11 gramos de carbohidratos al día, aunque su precio es uno de los más elevados, mil 250 pesos.

provienen de Estados Unidos y aporta 37.1 gramos con 1.11 gramos de carbohidratos al día, aunque su precio es uno de los más elevados, mil 250 pesos. Vidanat: es un suplemento de colágeno hidrolizado puro de origen mexicano, aporta 19.8 gramos al día y los 300 gramos cuestan 427 pesos.

es un suplemento de colágeno hidrolizado puro de origen mexicano, aporta 19.8 gramos al día y los 300 gramos cuestan 427 pesos. SESÉN: es un suplemento alimenticio con péptidos bioactivos de colágeno hidrolizado más vitamina C, más magnesio y glucosamina. Aporta 13.9 gramos de proteína y 0.59 gramos de carbohidratos,su precio es de mil 341 pesos.

es un suplemento alimenticio con péptidos bioactivos de colágeno hidrolizado más vitamina C, más magnesio y glucosamina. Aporta 13.9 gramos de proteína y 0.59 gramos de carbohidratos,su precio es de mil 341 pesos. Al natural: es un suplemento de colágeno hidrolizado mexicano que aporta 10 gramos al día, con un costo de 315 pesos por 300 gramos.

es un suplemento de colágeno hidrolizado mexicano que aporta 10 gramos al día, con un costo de 315 pesos por 300 gramos. Biomiral wellness COLAGENER: aporta 10 gramos y 1.12 gramos de carbohidratos al día, tiene un costo de 619 pesos por 500 gramos.

aporta 10 gramos y 1.12 gramos de carbohidratos al día, tiene un costo de 619 pesos por 500 gramos. ABLAZOR: tiene 9.5 gramos de colágeno y es a base de polvo, cuenta con 0.45 gramos de carbohidratos al día. Su precio es de 771 pesos.

