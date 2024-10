Las auroras boreales son uno de los fenómenos naturales más fantásticos, rayos y culebras de colores que iluminan los cielos nocturnos en un espectáculo de luz y de color.

Si bien las auroras boreales son un evento que tan solo puede ser apreciado en el hemisferio norte, bajo circunstancias inusuales pueden ser vistas en latitudes muy distintas, como hace unos meses, en los que una tormenta solar especialmente fuerte provocó avistamientos de auroras en muchas partes del mundo donde jamás se habían visto.

Durante estos días, del jueves 10 al viernes 11 de octubre, uno enorme tormenta geomagnética podría volver a provocar la aparición de auroras boreales, según reportó el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos. Según la agencia, durante la última semana el sol expulsó dos potentes llamaradas que provocarán tormentas solares en la Tierra.

Si bien no provocarán afectaciones en las comunicaciones de nuestro planeta, uno de sus efectos son la posibilidad de ver auroras boreales en América del Norte -incluido México-, una parte de América del Sur, y en el norte de Europa.

La última ocasión que esto ocurrió fue en mayo del 2024, en un evento que fascinó al mundo entero.

¿En qué estados de México podrían verse las auroras boreales este 10 y 11 de octubre?

Sería en el norte del país, en entidades como Sonora, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, e incluso en Yucatán. No obstante, es importante recalcar que, en caso de que las auroras boreales se presenten, no serán apreciables a simple vista, sino a través de fotografías de larga exposición -disponibles en cualquier celular- y de lentes especiales, y que no serán tan espectaculares ni vistosas como lo son en el hemisferio norte.

En todo caso, sería una oportunidad única para atestiguar en nuestro país uno de los fenómenos naturales más fascinantes que existen.

¿Por qué se producen auroras boreales?

NTX/ ARCHIVO

De acuerdo con la Universidad Autónoma de México (UNAM), las auroras polares son fenómenos luminosos de la alta atmósfera que se deben a la entrada de partículas del viento solar (principalmente electrones), por las líneas del campo magnético terrestre, que excitan los átomos y las moléculas del aire produciendo luz en el proceso.

El color de la luz que se observa depende del tipo de partículas que son excitadas y de la altitud a la que se estas encuentran (verde y rojo para oxígeno, rosa para nitrógeno y azul-morado para hidrógeno y helio). Estos fenómenos generalmente ocurren cerca de los polos magnéticos de la Tierra donde las líneas del campo magnético de nuestro planeta son casi verticales, lo que facilita el ingreso de las partículas de origen solar, por esto se les llama “auroras polares”.

Aquellas que ocurren en los alrededores del polo norte se les llama “auroras boreales” y a las que ocurren cerca del polo sur se les conoce como “auroras australes”.

Con información de UNAM

FS