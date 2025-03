La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló la mañana de este miércoles sobre los colectivos de búsqueda y la posibilidad de mantener una reunión con ellos.

Sheinbaum indicó que "si es necesario", se reunirá con colectivos de personas buscadoras y con familiares de personas desaparecidas , pero por el momento los seguirá atendiendo la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez.

"Los ha estado atendiendo la secretaria Rosa Icela, los va a seguir atendiendo", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 19 de marzo en Palacio Nacional.

"¿Usted no tiene planeado reunirse con ellos?", se le preguntó.

"Pues, si es necesario, en algún momento, pero por lo pronto la Secretaría de Gobernación" , respondió la titular del Ejecutivo federal.

El problema de las desapariciones y de las fallas en la búsqueda e investigación no es por la ausencia de leyes y protocolos, sino de la falta de voluntad política para romper los pactos de impunidad que persisten en el país, expresaron colectivos de búsqueda en una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le pidieron la remoción de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún.

"No se puede esperar que el aumento en el presupuesto y las capacidades logren algo efectivo con una titular como Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien, a pesar de no contar con el aval de las familias por su clara incapacidad técnica para ocupar el puesto, no ha demostrado estar abierta al diálogo con las víctimas de este país", señalaron.

