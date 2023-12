Este jueves 7 de diciembre se registró un sismo de magnitud 5.7 en el Estado de Puebla, de acuerdo con información del Sismológico Nacional el epicentro se localizó 16 km al oeste de Chiautla de Tapia a las 14:03:40 horas.

El sismo provocó que se activara la alerta sísmica en la Ciudad de México, en donde elementos de Protección Civil reportaron la separación de ciertas secciones del Cerro de las Minas, suceso fue grabado en un video que se difundió rápidamente en plataformas de redes sociales.

Por su parte protección civil del estado de Puebla reportó que no hubo daños tras el sismo, aunque se sintió en los municipios Esperanza, Guadalupe Victoria, Quimixtlán, Aljojuca, San Pedro Cholula, Xayacatlán de Bravo, La Magdalena, Tlatlauquitepec, San Pedro Yeloixtlahuaca, Ahuehuetitla, Santa Inés Aguatempan, Chila de las Flores, Cuyuaco, Atoyatempan, Atzitzintla, Cuapiaxtla de Madero, Ajalpan y Nicolás Bravo.

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón se comunicó con el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, reportando que se había registrado saldo blanco tras el sismo.

“Todo parece indicar que no hay ninguna pérdida material, me reportan saldo blanco y me están reportando que se están haciendo los recorridos en el sur de Chiautla. Está tranquila toda la mixteca y al parecer no hay nada, presidente, yo le reporto cualquier cosa”, mencionó el gobernador.

La CDMX y el Estado de Puebla no fueron las únicas entidades donde se presenció el sismo. En el Estado de Morelos también se sintió el temblor, el cual duró aproximadamente diez segundos en municipios de la zona metropolitana y del centro.

Otro de los estados fue Guerrero, en donde las autoridades correspondientes realizaron los protocolos preventivos de seguridad, además se realizaron algunos recorridos descartando daños.

A esta lista se sumaron los estados de Oaxaca, Hidalgo y Estado de México, en los cuales se realizaron los protocolos de un sismo, además los gobernadores descartaron daños.

