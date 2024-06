La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, sostuvo que no tienen reportes de daños, ni afectaciones, tras el sismo de 5.2 grados que se registró esta mañana de domingo, con epicentro en el estado de Guerrero, y cuya magnitud fue reportada de manera preliminar como de 5.4

SISMO Magnitud 5.2 Loc 22 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 23/06/24 11:16:18 Lat 16.62 Lon -99.47 Pf 11 km pic.twitter.com/rRtpEHsze2— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 23, 2024

Entrevistada previo a la entrega de obras de rehabilitación del Deportivo Gertrudis Sánchez, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, señaló que debido a la baja intensidad del movimiento telúrico, no se activó la alarma sísmica.

"La alcaldía donde más se percibió fue en Iztacalco, con 5.4 grados, es de percepción mínima y no hay ningún problema , no sonó la alerta sísmica, no hay afectaciones de ningún tipo", insistió la funcionaria.

