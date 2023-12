La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso fue designada como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cargo que desempeñará a partir del 1 de enero del 2024, tras la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón.

Tras la selección, Soto se reunió con Reyes Rodríguez Mondragón para acordar su transición.

Fuentes confirmaron que la designación se votó en una sesión privada y el nombramiento se aprobó con los votos a favor de Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto. Y los votos en contra de Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora.

El magistrado Rodríguez Mondragón acordó presentar su renuncia como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con efectos a partir del 31 de diciembre, por lo que la presidencia se renovará al inicio del año.

Al terminar el nombramiento, Mónica Soto comunicó a sus compañeros su compromiso con la institución y un trabajo coordinado.

Finalmente, Mónica Soto se reunió con el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para acordar una transición administrativa ordenada, ya que este ocupará el cargo hasta el 31 de diciembre y será hasta 2024 cuando Mónica asuma la presidencia.

Tres magistraturas solicitaron la renuncia del presidente acusando irregularidades y que se perdió la confianza para que continúe en el encargo.

En su cuenta de Twitter, el magistrado escribió: “Ha sido una gran responsabilidad estar al frente del @TEPJF_informa y, por ello, es mi deber poner fin a la incertidumbre sobre mi permanencia en la Presidencia. He decidido presentar mi renuncia como presidente del #TEPJF y mi último día en ese cargo será el 31 de diciembre de 2023”, indicó.

Rodríguez Mondragón aseguró que la administración durante su gestión puede ser revisada y auditada en cualquier momento, al sostener que la rendición de cuentas ha sido transparente y conforme a Derecho.

En un posicionamiento compartido en su cuenta de “X”, reconoció que construir consensos y conciliar los disensos ya no es posible.

“Las tensiones son naturales, sin embargo, es mi obligación procurar el funcionamiento organizacional y superar cualquier obstáculo a la gobernabilidad institucional”, apuntó.

Agencias

Si tienes 18, ya puedes aspirar a ser diputado en Jalisco

A partir de los 18 años, los ciudadanos en Jalisco pueden registrarse como candidatos para una diputación local, así lo determinó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC).

Durante la vigésima cuarta sesión extraordinaria que realizó ayer el Consejo del IEPC, fue aprobado el lineamiento para el Registro de Candidaturas para el Proceso Electoral Local Concurrente 2023- 2024 en Jalisco.

Con esta aprobación, la edad mínima para postular una candidatura a diputación en la Entidad pasó de 21 a 18 años, en apego a la reforma realizada al artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta modificación fue aprobada por el Congreso de la Unión y entró en vigor el pasado 7 de junio de 2023, con 180 días naturales para que los congresos estatales realicen ajustes necesarios en las constituciones locales, no obstante, dado que los diputados de Jalisco no han realizado la modificación, el Consejo del IEPC decidió apegarse a lo establecido.

Por otra parte, las mujeres que compitan en ese proceso electoral en Jalisco, lo harán en las mismas condiciones que los hombres, en cuanto a prerrogativas de financiamiento y tiempo al aire, así lo determinó el IEPC. El objetivo es lograr una verdadera igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito político.

La edad mínima pasó de 21 a 18 años para que los ciudadanos jaliscienses puedan aspirar a ser candidatos. EL INFORMADOR/ Archivo

INE impone sanciones a partidos políticos por irregularidades

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó la fiscalización de los procesos políticos para elegir a la persona responsable para la construcción del Frente Amplio por México y Coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación, en agosto y septiembre.

Las sanciones fueron para el PAN por más de seis millones 861 mil pesos; el PRI por más de un millón 643 mil pesos; el PRD por más de un millón 168 mil pesos; el PT por más de un millón 276 mil pesos; el PVEM por más de ocho millones 540 mil pesos y para Morena por más de 75 millones 996 mil pesos.

Toda vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó la legalidad en los procesos políticos rumbo a los comicios de 2024, el INE inició los trabajos de fiscalización para dar certeza y garantía sobre el origen y el destino de los recursos.

Así mismo, el Consejo General impuso sanciones por un total de 95 millones 487 mil 290 pesos por irregularidades encontradas en la revisión del informe de los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos.

Jorge Montaño Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que fueron revisados 19 informes de personas participantes en los procesos políticos previos, y seis más de las fuerzas partidistas, además de efectuar 224 recorridos de inspección en los 32 Estados de la República.

Respecto a la propaganda colocada en la vía pública, se detectaron seis mil 270 hallazgos y se registraron 366 espectaculares; no obstante en un monitoreo en páginas de internet fueron localizados cinco mil 56 acciones; además de 375 reportes sobre conceptos de gastos en eventos realizados.

De las conductas sancionables, destacan egresos e ingresos no reportados, gastos no comprobados y aquellos que no se vincularon con los procesos políticos.

El total impuesto por sanciones fue de 95 millones 487 mil 290 pesos por anomalías en el proceso de selección. ESPECIAL

Perfiles

¿Quién es Mónica Soto la nueva presidenta del TEPJF?

Mónica Aralí Soto Fregoso nació en Baja California Sur. Es abogada por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), con una maestría en Educación con Especialidad en Docencia en la Universidad Internacional de la Paz.

También tiene una especialidad en Justicia Electoral y un diplomado en Derecho Electoral, impartidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo a su curriculum vitae en el Tribunal Electoral, Mónica Soto se desempeñó como: Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del IFE en Baja California Sur. Hasta 2007 se inició como Magistrada Numeraria del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur.

De 2013 a 2016 permaneció como magistrada de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF.

Desde 2016, tras ser propuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República la eligió Magistrada Electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por un periodo de nueve años.

Mónica Soto, ha sido profesora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Desecha Tribunal Electoral queja contra Fox

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó por improcedente la queja de Movimiento Ciudadano (MC) por los dichos del ex presidente Vicente Fox en contra de Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Durante la sesión de ayer, se consideró que los dichos y agravios de Vicente Fox no son del ámbito electoral porque la afectada en el momento de los mismos no era aspirante a un cargo de elección y tampoco ostenta un cargo actual por elección popular.

Dicho acuerdo aprobado por unanimidad determinó que la competencia para conocer y resolver la queja presentada por el ahora recurrente contra Vicente Fox Quesada, por publicaciones en su cuenta de la red social “X” por la que denigra, denota e insulta a Mariana Rodríguez Cantú, y además la califica como “dama de compañía”, lo que considera el quejoso, constituyen vulneraciones de índole político-electoral y de violencia política en razón de género, le corresponde al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Fue el pasado 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando el ex presidente Vicente Fox se confrontó en redes con la empresaria e influencer Mariana Rodríguez, esposa del entonces precandidato presidencial de MC, Samuel García.

Jorge Álvarez Máynez, presentó la denuncia por las publicaciones que realizó el ex mandatario panista en su cuenta de “X”, donde llamó a Mariana Rodríguez “dama de compañía”.

“Soy experta en energías renovables”, dice Xóchitl Gálvez

Tras la celebración de la COP28 en los Emiratos Árabes Unidos en el que 200 países tomaron la decisión de poner fin al uso de combustibles fósiles, la precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez cuestionó a Claudia Sheinbaum sobre su posicionamiento ante un gobierno “destructor del medio ambiente” y la llamó “experta en estufas de leña”.

Fue por medio de un video que compartió en su cuenta de “X”, en el que criticó la inversión hecha por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a una refinería de petróleo cuando lo de hoy son energías renovables. “El actual gobierno ha tirado el dinero en una nueva refinería de crudo que hasta hoy no funciona”, dijo.

ESPECIAL

Pide a Mariana Rodríguez que lo invite a su precampaña

El gobernador de Nuevo León, Samuel García aseguró que puede acompañar a su esposa Mariana Rodríguez durante su precampaña a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano “siempre y cuando no tenga el logo del partido y fuera de su horario laboral”.

Fue en una de sus historias de Instagram que el ex precandidato presidencial de MC publicó un clip de video en el que se ve que comparte un momento con su esposa la “Chavacana mayor” y su hija Mariel, que le pide que lo invite a salir, aunque sea.

“Hay que hacer un trato después de las cinco, invítame a posadas, a cenar o a saludar, a comer o algo, o sea me privas de mi bebé”, le reprocha Samuel García a Rodríguez.

ESPECIAL

CT