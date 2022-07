T-MEC: Controversia energética no será fácil, pero México saldrá adelante, dice Marcelo Ebrard

Este viernes, durante un evento que se llevó a cabo en Chiapas para informar sobre actividades entre la cancillería y el Gobierno estatal, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón confía en que México podrá salir adelante, además reconoció que la resolución de la controversia por el T-MEC en materia energética solicitada por Estados Unidos y Canadá no será fácil.

Defenderán la soberanía del país

A su vez, también menciono el funcionario que la dependencia a su cargo, en conjunto con la Secretaría de Economía, defenderá la soberanía energética del país.

"No veo yo ningún elemento para suponer que las decisiones que se han tomado estén en contradicción con el Tratado de Libre Comercio. De modo que estaría optimista, no digo que vaya a ser fácil, pero vamos a salir adelante", aseguró. Ambos países, abundó, argumentan que se está afectando a sus empresas por las leyes en materia energética.

"Las consultas que se están planteando son habituales cuando hay diferencias entre socios comerciales, hay quien se asusta o exagera cuando hay una consulta, pero es para decir 'Yo, país, creo que estás tomando medidas que me perjudican' y entonces yo tengo que argumentar por qué no es así", expuso.

No obstante, también Ebrard recordó que Estados Unidos y Canadá promovieron consultas sobre algunos elementos de la política energética con los que no están de acuerdo, principalmente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al respecto, explicó que México ha buscado restringir él autoabasto porque se ha utilizado como una simulación para vender energía, mediante empresas que se las proporcionan a supuestos socios.

El canciller defendió a la CFE al señalar que "no tendríamos energía eléctrica hoy en la mayor parte de Chiapas si no fuera una empresa pública, porque no es negocio". Por ello, dijo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tomó medidas para que no desaparezca la CFE, cuyo porcentaje de generación bajó a 38% en los últimos años.

MV