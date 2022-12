Empleados y gerente del restaurante Leos Café, discriminaron y negaron el servicio a dos niños tarahumaras que entraron al establecimiento a pedir comida y fueron invitados a sentarse en la mesa de una comensal.

"Eran unos niños y no merecen esos tratos, nadie se merece ser discriminado pero los niños menos"

Gabriela Méndez Orduña, narró en sus redes sociales que al invitarlos a sentarse con ella, "uno de los meseros les dijo que no estuvieran molestando".

Al responderle que los niños no molestaban, le contestó: "ellos no pueden estar aquí".

Luego, llamaron al gerente y también le dijo que ellos no podían comer ahí. "Yo iba a pagar por su comida, pero él dijo que yo podía comprar la comida y dársela, pero ellos no podían comer ahí adentro".

Méndez Orduña increpó al responsable del restaurante y le preguntó si sabía que eso era discriminación, a lo cual le contestó que sí, pero que esas eran las reglas.

"Me molesté, cancelé una orden que tenía y me salí", expresó la mujer.

Recriminó: "Me parece muy indignante que pasen cosas así todavía". "Eran unos niños y no merecen esos tratos, nadie se merece ser discriminado pero los niños menos. No voy a volver a comer ahí y me gustaría que muchos se enteren de esto y hagamos que estas situaciones no vuelvan a pasar nunca más".

Al término de la publicación, etiquetó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

JM