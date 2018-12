Sólo Trump gana más que el presidente de la Corte: López Obrador

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que solo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un salario superior al de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"No tengo la mejor duda que son los servidores públicos mejor pagados del mundo, solamente Donald Trump gana más que el presidente de la Suprema Corte, hay datos sobre esto, nosotros vamos a respetar las decisiones que se tomen en el Poder Judicial, pero no puede haber gobierno rico y pueblo pobre".

En su conferencia de prensa matutina, el Mandatario atizó de nuevo contra los salarios del Poder Judicial. Sin embargo, celebró la polémica.

#ConferenciaPresidente | Nadie puede ganar más que el Presidente. Se debe respetar la Constitución.



Es una injusticia que existan esos sueldos con tanta pobreza en el país. Es un compromiso de campaña, así como vender el avión presidencial, ¡que ya se fue!https://t.co/WJXIwNBNii — Com. Social del Gobierno de México (@ComGobiernoMx) December 11, 2018

"Que haya confrontación eso es la democracia, no pelearnos, no insultarnos, pero que haya polémica. Es extraordinario que hay un diferendo con el Poder Judicial, cuando ha habido diferencias entre el Ejecutivo y Judicial, nunca, porque el Ejecutivo era el Poder los Poderes, entonces es algo fantástico, extraordinario, estamos en el terreno de lo inédito, esa es la cuarta transformación".

Sobre la manifestación de ayer lunes de jueces y magistrados, que se oponen a la Ley de Remuneraciones, el presidente López Obrador dijo no es una negociación porque se trata de un asunto legal que ya está en la Constitución y nadie puede ganar más que el Presidente.

"Si no respetamos la Constitución no habrá Estado de Derecho o ¿qué, los demás acaten la Ley y nosotros vamos a gozar de impunidad? Eso no. Es Estado de Derecho no es Estado de Chueco", insistió.

OF