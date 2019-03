Sin límite, recursos para búsqueda de desaparecidos: López Obrador

Al encabezar la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó el compromiso de su administración con la búsqueda de personas desaparecidas, para lo cual destinarán los recursos e infraestructura necesarios.

“Los queremos vivos, ese es el deseo y vamos a dedicar todo lo que se necesite. El Estado mexicano se va a dedicar a los desaparecidos. No sólo es asunto de una comisión, que estoy seguro lo van a hacer muy bien, sino que es una responsabilidad de Estado. Que no falten los recursos, no hay límite, no hay techo financiero, es lo que se requiera. Estamos haciendo un Gobierno austero, sin lujos, y lo que se ahorre se va a destinar a esta noble causa”, señaló el Mandatario.

López Obrador apuntó que la crisis es resultado de la política económica neoliberal que se impuso durante 36 años en México. El Presidente consideró que los gobernadores también cumplirán con la tarea y se contará, a más tardar en septiembre, con comisiones de búsqueda en las 32 entidades del país.

Además, se comprometió a que dentro de tres meses se realizará otra reunión para evaluar los avances en la materia, y enfatizó que en su Gobierno no se enfrentará el problema de la inseguridad y la violencia con el uso de la fuerza.

“Ese es un acuerdo, no usar la fuerza, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal se tiene que enfrentar haciendo el bien”, expresó.

Acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que se atenderán las causas que originan el problema con la creación de fuentes de empleo, atención a los jóvenes e impulso al bienestar.

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que hay 40 mil personas desaparecidas, 26 mil cuerpos sin identificar y cientos de miles de restos óseos. EFE/M. Guzmán

En México hay 40 mil desaparecidos: Encinas

El Gobierno de México reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, puesto en marcha en octubre de 2018 durante la pasada administración, y el cual no tuvo ningún efecto ni respuesta, y “sólo fue una gran simulación”.

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que en materia de búsqueda de personas falta un gran trecho por recorrer y a la fecha, 19 estados no cuentan con la Comisión Nacional de Búsqueda.

“Con la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda damos un paso importante para responder con responsabilidades al reclamo de las familias, para resolver su demanda de verdad y justicia”, acotó.

Encinas Rodríguez reconoció que hay 40 mil personas desaparecidas, 26 mil cuerpos sin identificar, así como cientos de miles de restos óseos y cientos de fosas clandestinas.

Además, dijo que asumen “que falta un gran trecho por recorrer, por lo que convocamos a familiares de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil, a la academia y a organizaciones internacionales, a conjuntar esfuerzos para combatir esta desgracia”.

Ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario precisó que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a cargo de la comisionada Karla Quintana, contará con un presupuesto de 400 millones 071 mil pesos.

De esos recursos, 50% se destinará a las labores de búsqueda en estados que cuenten con comisión local, monto superior a los seis millones de pesos que recibió esa instancia en 2018.

Recordó que en el Sistema Nacional de Búsqueda participarán víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, así como los diferentes órdenes de Gobierno.

“El sistema deberá actuar conforme a la Ley y cumplir los objetivos planteados, en aras de que se haga justicia, previa investigación y sanción de los delitos”, anotó.

Además, deberá garantizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas, así como el Registro Nacional de Fosas.