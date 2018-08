Sin clases, alumnos que no pagaron cuotas "voluntarias" en Hidalgo

La Secretaría de Educación Pública en Hidalgo (SEPH) no reportó incidente en el regreso a clases; sin embargo, padres de familia señalaron que en algunas escuelas los directivos no permitieron el ingreso de los menores que no pagaron las cuotas "voluntarias".

Esto ocurrió en determinados casos, como en la escuela primaria Lázaro Cárdenas de San Mateo primera sección, en el municipio de Tepeji, los estudiantes que no presentaron el recibo de pago de la cuota "voluntaria" de $600 pesos no fueron recibidos.

Los padres de familia afirmaron que los directivos no les otorgaron ningún tipo de prórroga.

Este lunes regresaron a clases poco más de un millón de estudiantes hidalguenses, al ciclo escolar 2018-2019. De educación básica ingresaron 673 mil 870 estudiantes, así como 35 mil 445 docentes, en ocho mil 19 escuelas.

En este ciclo escolar también regresaron los subsistemas educativos de nivel medio superior. En este nivel son 142 mil 033 estudiantes y tres mil 977 docentes en 591 escuelas.

De acuerdo con el secretario de Educación, Atilano Rodríguez Pérez, este ciclo marca la implementación de la primera fase del nuevo modelo educativo, con el cual se impulsan acciones destinadas a elevar la calidad de la educación, el uso de contenidos específicos y procesos de aprendizaje de calidad.

Aunque señaló que no se han reportado incidencias, dijo que durante el día estarán atentos debido a que es común que en el regreso vacacional se presenten algunos problemas, sobre todo con la llegada de los maestros.

Indicó que se tiene la cobertura de todos los grados educativos, pero problemas personales de los docentes provocan que en algunos casos los grupos se queden sin maestro, aunque sea sólo momentáneamente.

LS