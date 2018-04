Si te quieren chantajear, Andrés, exprópialos: Paco Ignacio Taibo II

El escritor Paco Ignacio Taibo II ha generado gran polémica entre los usuarios de redes sociales luego de que comenzara a circular un video en el que el escritor exhorta a Andrés Manuel López Obrador a que, en caso de convertirse en Presidente, expropie las empresas que quieran presionarlo.

En la grabación se escucha al secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo de Morena hablar con unos simpatizantes del partido y plantear la siguiente situación:

"Imagínense que ganamos. Congreso en contra, porque vamos a estar con una minoría. La mayoría de los gobernadores panistas y priistas o peor, perredistas como Graco. Las fuerzas fácticas, los dueños del gran dinero, todos ellos apretando al pueblo. Construir país a través de una situación como esa, sólo te queda la vía cardenista, es el edicto presidencial y la movilización social".

Circula #video en redes: Paco Ignacio Taibo II, miembro de Morena, advierte que habría movilizaciones para expropiar empresas ante una victoria de AMLO y un eventual desencuentro con empresarios. pic.twitter.com/fw20t4HL48 — Guruchuirer (@guruchuirer) 28 de abril de 2018

"Un día después de ganar o de tomar el poder yo me imaginaba a Andrés Manuel en Los Pinos y entonces recibe a una comisión de altos hombres de las finanzas mexicanas. Ahí está Slim, la dueña de la cervecería Modelo, para decirle: 'no no, cuidado, Andrés porque si avanza en ese sentido, nos llevamos las fábricas a Costa Rica..." ante ese escenario, continúa Taibo II, "Si ese mismo día, a esa misma hora, no estamos dos o tres millones de mexicanos en la calle diciendo: Si te quieren chantajear, Andrés, exprópialos. ¡Chinguen su madre!Exprópialos".

El que en caso de llega a la Presidencia necesitará en todo momento de una presión social detrás que ayude a "impulsar hacia el cambio" e insistió en que el "cardenismo de Cárdenas, de Lázaro, no existiría sin los campesinos armados en la laguna, sin el sindicato petrolero avanzando hacia la huelga".

Cabe recordar que durante lo que ha sido este periodo de campañas se han presentado fricciones entre el grupo que encabeza López Obrador y los empresarios e inversionistas mexicanos, en particular por el tema de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

OA