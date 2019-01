Sheinbaum y Fayad visitan a lesionados tras estallido en Hidalgo

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, y Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, realizaron una visita al Hospital Pediátrico Tacubaya, donde permanecen dos adolescentes en estado grave por la explosión ocurrida ayer en un ducto ubicado en la población hidalguense de Tlahuelilpan.

"Como le comenté al gobernador: estamos aquí para servirles a los habitantes de Hidalgo que están en los hospitales en esta terrible tragedia"

Ante esto, la mandataria local dijo que desde la mañana ha estado en contacto con los familiares de los jóvenes heridos. Comentó que, por el momento, lo más importante es estabilizarlos antes de pensar en trasladarlos a un hospital fuera del país.

"Los médicos tienen que dar el parte médico. No, no me atrevería yo a dar el parte médico, están graves, los vio el señor gobernador y vio a los familiares.

Estuve con la secretaria de Salud en el Hospital Pediátrico de Tacubaya, que es el que depende del @GobCDMX, supervisando la atención y en contacto con las familias. Ahí recibimos al gobernador de Hidalgo Omar Fayad a quien le manifesté todo el apoyo. pic.twitter.com/OfZ0X3osq7 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 19 de enero de 2019

Por su parte, Fayad agradeció el puente aéreo con la Ciudad de México para trasladar a las personas heridas. "Aquí hay dos muchachos menores de edad, 15 y 16 años. Creo que están en magníficas manos, es muy buena la atención médica que están recibiendo, no ha habido ningún detalle ni burocracia que impida la mejor atención.

"(Los padres) están anímicamente muy tristes y muy desgastados, pero con mucha esperanzas de que sus hijos puedan salir adelante".

Sobre la atención en el nosocomio, la jefa de Gobierno descartó que haya falta de medicamentos o insumos, y sostuvo que toda la atención estará garantizada.

"Lo que necesiten traer de otro hospital que sea así. Estamos en contacto con el IMSS, con el ISSSTE para cualquier cosa, inclusive con hospitales privados si es necesario. O sea, no vamos a escatimar en esos esfuerzos".

Lesionados, con quemaduras en 60 y 90% del cuerpo

De igual forma, Fayad visitó a los heridos internados en el Hospital de Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al realizar un recorrido por la unidad médica, el mandatario estatal destacó que la mayoría de los heridos se encuentran en un estado "grave" de salud, con quemaduras entre el 60 y 90% de su cuerpo.

"Más del 70% gravemente heridos con quemaduras por 60 y 90% muy graves; me he dado a la tarea de recorrer los hospitales", dijo.

Destacó que en los recorridos por los diferentes hospitales donde permanecen internados los 75 heridos por la explosión, analizan los casos para determinar un eventual traslado a Estados Unidos.

"Veremos si a alguno es conveniente trasladarlo a Estados Unidos, estamos hablando con la Fundación Michou y Mau, todos estamos preparados y haciendo nuestro mayor esfuerzo por salvar vidas, estamos hablando con los familiares para quienes requieran traslado", destacó.

Al igual que la jefa de Gobierno, el gobernador de Hidalgo dijo que no se va a escatimar ningún apoyo, que se brindará toda la ayuda tanto económica, legal, incluso funeraria que necesiten las familias de los lesionados.

"Sabemos que fue una perforación ilegal, lo que causó la chispa; eso devendrá de las investigaciones que haga el procurador estatal y el fiscal"

Resaltó que tanto la Procuraduría de Hidalgo como la Fiscalía General de la República (FGR) realizan las investigaciones para determinar cómo fue que se produjo el fuego en la toma clandestina.

"Sabemos que fue una perforación ilegal, lo que causó la chispa; eso devendrá de las investigaciones que haga el procurador estatal y el fiscal. Se harán investigaciones para deslindar responsabilidades, no contra la población, la población lo hace por necesidad, tenía cubetas y bidones ante la posibilidad de obtener recursos extra", enfatizó.

Explicó que se trabaja en la identificación de los cuerpos para dar aviso a sus familiares y hacer la entrega de los cuerpos.

"Algunos están verdaderamente destruidos, se calcinaron, habrá que hacerse pruebas de ADN, muestras de huesos, dientes, para hacer identificación de los cuerpos, poderlos entregar y que les den sepultura", apuntó.

