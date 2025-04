Sheinbaum sale en defensa de Ariadna Montiel tras comentarios negativos de diputados de Morena

Al afirmar que "hace un excelente trabajo" y que es un ejemplo de "gobernar con humildad", la Presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, y advirtió a los legisladores de Morena que se acabaron los tiempos de promoción personal por medio de programas sociales.

Esto luego de que este 22 de abril, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció que diputados de Morena han manifestado su molestia con la secretaria, a quien han señalado de ser "grosera" y "de no escuchar", por lo que alistan una petición para que sea destituida.

"Ariadna hace un excelente trabajo. Es una mujer extraordinaria, No es fácil coordinar a todas y todos los Servidores de la Nación en todo el territorio nacional. Tampoco es sencillo que se desarrollen los programas de bienestar permanentemente", declaró Sheinbaum en la conferencia de este miércoles.

"Lo que se terminó también en el sexenio de López Obrador y que nosotros no lo vamos a abrir es la gestión personal de un diputado, diputada, para un programa social. Lo que no hacemos nosotros es la gestión personal de diputadas y diputados. Eso se terminó porque los programas son universales y en el caso de no ser universales es casa por casa como se define quién tiene el programa a partir de una definición, no a partir de una gestión de una persona (…) pero esta cosa de que las y los diputados tienen sus gestiones personales para poderse promoverse, eso no. La promoción es casa por casa, pero no teniendo el control de un programa social, eso ya no existe", detalló la Presidenta.

Sheinbaum manifestó que Ariadna Montiel, quien también fue secretaria de Bienestar en el sexenio pasado, es un ejemplo de "gobernar con humildad".

Destacó que la titular de Bienestar viene del movimiento estudiantil de la UNAM contra la oposición de aumentar cuotas en 1999-2000 y recordó su participación en las movilizaciones que encabezó como opositor el expresidente López Obrador.

"Hace poco y tiene que ver con la carta que voy a enviar (a Morena, en la que incluye una serie de recomendaciones de cara a las siguientes elecciones, entre ellas que no haya nepotismo y que no se adelanten a los tiempos establecidos) hablaba de lo que significa gobernar con humildad y Ariadna es un ejemplo de ello", explicó.

MV