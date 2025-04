Este miércoles 23 de abril se festeja el Día Internacional del Libro, motivo por el que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre el interés de los mexicanos en esta actividad.

En Palacio Nacional, la Mandataria destacó que su gobierno fomenta la lectura y rechazó la idea de que las personas mexicanas no quieran leer, sino que "a veces no hay accesibilidad al libro".

Además, Sheinbaum Pardo compartió que actualmente lee la reciente biografía de la excanciller alemana Angela Merkel, a quien calificó como "mujer más conservadora de promoción del modelo neoliberal".

"No es que las mexicanas y los mexicanos no quieran leer, sino que a veces no hay accesibilidad al libro, y por eso las ferias del libro que se fomentan, particularmente en la Ciudad" , dijo la Presidenta al destacar brigadas como Para Leer en Libertad.

Mencionó que invitará a su conferencia al escrito Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica, "porque hay un esfuerzo muy importante de promoción de la lectura, de fomento a la lectura".

Adelantó que está por terminar su libro sobre la transición con el expresidente, Andrés Manuel López Obrador y se encuentra en la revisión de los comentarios que le hicieron llegar y la selección de fotografías.

