La obesidad en México es un problema de salud que no solo se presenta en adultos, los niños, niñas y adolescentes también padecen de esta.

Desde hace años en México se busca que la alimentación en las escuelas sea más nutritiva y saludable, tratando que los niños consuman menos comida chatarra para mejorar su salud y poder disminuir problemas de salud derivados de ellos, como es la obesidad.

El día de hoy 14 de octubre, la presidenta presentó la sección "vida saludable" donde comento un nuevo cambio: se prohibirá la venta de refrescos y papitas (entre otros alimentos chatarras) al interior de todas las escuelas de educación básica en México, las cuales son: preescolar, primaria y secundaria.

¿Qué objetivo tiene?

Con esto se busca lograr que los niños, niñas y adolescentes estén menos expuestos a los alimentos chatarras que llegan a producir problemas en la salud y en cambio promover una alimentación saludable.

¿Cuándo se realizó este cambio?

Este cambio se presentó el 30 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, donde se publican leyes, reglamentos, circulares etc. de interés público. Sumando a lo anterior, no solo se busca reducir la venta de productos procesados, con grasas, azúcar, sal y demás de otros productos dañinos, si no promover y dar espacio a los alimentos que aporten nutrientes a los niños, niñas y adolescentes estudiantes de estas instituciones.

Todo esto tiene como fin, no solo propiciar la buena alimentación de los alumnos en la escuela, también busca que en la casa se lleven estas practicas, para que así no solo sean los beneficiados con esto los niños, niñas y adolescentes, sino todo su circulo social y familiar.

