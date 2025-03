Claudia Sheinbaum pide que se investigue concierto de corridos en Jalisco

Luego de que se dieran a conocer diversas imágenes en redes sociales, en las que se mostraba cómo los cantantes de la agrupación "Los Alegres del Barranco" exponían videos de Nemesio Oseguera alias "El Mencho" mientras se llevaba a cabo un concierto de corridos en el Auditorio Telmex la noche del pasado sábado , este lunes la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió que se investigue el caso, que calificó como apología del crimen.

"No debería de ocurrir eso. Para los organizadores sobre todo, no debería de ocurrir eso, imagínense, no está bien. Que se haga una investigación, no es correcto", comentó Sheinbaum ante el cuestionamiento de la prensa durante su rueda de prensa matutina.

Señaló, es necesario también el conocer la connotación que tuvo este evento denominado "Los señores del Corrido", además de que, dijo, antes de que se lleve a cabo un espectáculo el recinto debe conocer al artista o grupo que se presentará, pues no puede permitirse este tipo de actos que hacen apología del crimen.

"Hay que fijarse a quién invitan y cuál es el espectáculo que va a haber, porque no se puede hacer apología de la violencia ni de los grupos delictivos", señaló.

La Presidenta aprovechó para recordar el proyecto que se tiene a nivel nacional, para impulsar los corridos y la música tradicional mexicana con otros temas que no sean relacionados con el crimen organizado y los grupos delictivos, mismo que se acompaña, señaló, de una estrategia de atención a las causas para erradicar las violencias y este tipo de ideologías.

"No es un asunto de prohibir, de decir ahora ya se va a prohibir los corridos tumbados que hablan de apología de la violencia, no. Se trata de promover a través de un concurso que se va a hacer de participación masiva la música mexicana en sus distintos géneros, con otro tipo de contenidos", señaló.

El gobernador de Jalisco se posiciona al respecto

Desde anoche el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, también se posicionó para recriminar el contenido del concierto , que se presume, tuvo la asistencia de alrededor de 11 mil personas, y señaló particularmente la proyección de las imágenes "para homenajear al fundador de uno de los cárteles más violentos de México".

"Justo en ese lugar, apenas el miércoles pasado, expresé que tras lo ocurrido en el rancho Izaguirre era tiempo de tocar fondo y salir unidos para no repetir tales tragedias. Lo visto en el concierto de este fin de semana va en la dirección opuesta. Todos tenemos que hacer lo que nos toca para dejar de normalizar la violencia", lamentó el gobernador.

"No debe suceder en éste ni en ningún otro lugar de nuestro estado. En Jalisco estamos trabajando en todos los frentes para combatir cualquier manifestación de este tipo", finalizó Lemus Navarro en un mensaje compartido en sus redes sociales oficiales.

Auditorio Telmex responde

Por otra parte, el Auditorio Telmex compartió un comunicado donde indicó, el compromiso del recinto "es ofrecer un espacio para la música siempre en apego a los valores de respeto y sana convivencia", sin embargo, se escudó aseverando que no tiene injerencia en la selección del repertorio, discursos o material audiovisual que los artistas decidan compartir con su público.

"El Auditorio Telmex opera como un espacio de renta a promotores , por lo que el contenido y los mensajes expresados por los artistas y/o equipo de promotoría durante sus presentaciones son de su total responsabilidad", afirmó el Auditorio Telmex.

Finalizó, mencionando que el equipo legal del auditorio ya revisa los contratos hechos con los promotores, explorando su posible modificación para que, en lo sucesivo, los artistas que se presenten en el recinto se comprometan a evitar incurrir en apología del delito.

