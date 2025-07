Sheinbaum responde por críticas al Chocolate del Bienestar

El día de ayer, el Gobierno de México presentó el "Chocolate del Bienestar" desde Palacio Nacional, producto presentado como una "golosina sana" por María Luisa Albores González, titular de Alimentación para el Bienestar . El producto está hecho en México y se obtiene del acopio de cosechas de productores de pueblos originarios.

"Este contribuye a la justicia social al beneficiar directamente a comunidades indígenas que históricamente han sido marginadas […] Tiene 50 % de cacao y 35 % azúcar de caña, sin edulcorantes, ni saborizantes artificiales ", destacó Albores.

Explicó que habrá tres presentaciones del Chocolate del Bienestar:

En barra, de 14 pesos

En polvo, de 38 pesos

De mesa, de 96 pesos

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que estos productos, por ahora, solo serán distribuidos para su venta en las Tiendas del Bienestar y ya pueden ser adquiridos.

¿Cómo reaccionó la oposición ante el lanzamiento del Chocolate del Bienestar?

Desde el día de ayer, posterior al lanzamiento del producto, diversas cuentas de X, pertenecientes a periodistas reconocidos a nivel nacional, han compartido sus negativas impresiones acerca del Chocolate del Bienestar, argumentando que el presupuesto de la federación debería utilizarse en otros sectores con mayor necesidad, como el de la salud.

Algunos otros usuarios no desaprovecharon el momento y compartieron memes donde se mofaron del nombre —Bienestar—, mismo que se encuentra en todas las iniciativas y programas del Gobierno de México y que ha causado gracia entre las y los internautas.

La respuesta de Claudia Sheinbaum

Este viernes, durante "La Mañanera", la Presidenta realizó declaraciones ante el impacto negativo que presentó el lanzamiento de este nuevo producto para la oposición .

"¿Ayer no vieron lo molestos que se pusieron con lo del Chocolate? No, no, bueno, bueno, bueno... [...] un chocolate que es el que más cacao tiene de todos los chocolates que se venden en el mercado.

"Es un programa para apoyar a los campesinos pobres en México, eso es lo que más les molesta: si hay programas del Bienestar, se molestan; si hay apoyo para la producción de campesinos pobres para comprarles a precio justo el cacao que se transforme, que se pueda vender en una barra de chocolate para las Tiendas del Bienestar, les molesta. Les molesta que haya políticas para los pobres , les molesta que "Por el bien de todos, primero los pobres", ellos creen que, si se apoya arriba, un día va a llegar abajo, eso es lo que en el fondo les molesta tanto" inquirió la Mandataria desde Palacio Nacional.

Además explicó el proceso que lleva el cacao y los beneficios que uno de los programas del Bienestar está trayendo para las y los productores de este fruto.

"Se apoya a los campesinos pobres, pequeños propietarios de Tabasco, que producen cacao: ellos mismos lo transforman para poder vender la semilla seca, se transforma en chocolate con alto contenido de cacao [...] busquen cuántos chocolates en el mercado tienen 50 % de cacao, que no tenga conservadores.

"De igual manera, lo que digamos les va a molestar [...] que le suban el nivel a su crítica porque sí es muy lamentable", aseveró la Presidenta.

