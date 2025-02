Sheinbaum rechaza que México pague construcción del muro en la frontera

Este lunes 10 de febrero, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que su país vaya a pagar por la construcción del muro en la frontera que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, ha retomado tras regresar a la Casa Blanca el pasado mes de enero.

Sheinbaum afirmó que no hay trato alguno con Estados Unidos, para luego expresar su desacuerdo con la medida tras recibir preguntas de la prensa durante "La Mañanera del Pueblo" en el Palacio Nacional.

"No, claro que no. Es una decisión con la que no estamos de acuerdo", enfatizó la Mandataria mexicana, al marcar distancia de cualquier negociación que implique recursos del país en la obra impulsada por Donald Trump.

Su respuesta se da luego de que el gobierno de Trump anunciara que reanudó la construcción de más de 120 kilómetros de muro en la frontera entre México y Estados Unidos, al tiempo que ha insistido en que el gobierno mexicano pagará por la edificación de esta barrera para controlar el flujo migratorio.

Claudia Sheinbaum destacó la importancia de fortalecer la cooperación y la integración comercial entre ambos países, en lugar de levantar barreras físicas.

Como ejemplo, mencionó la reciente inauguración de un puente ferroviario en Nuevo Laredo, ciudad fronteriza con Texas en Estados Unidos, lo que simboliza, según argumentó, la necesidad de conectar a ambas naciones mediante el comercio y el desarrollo conjunto.

"Este nuevo puente de Nuevo Laredo para ferrocarril lleva mercancía desde el centro de México hasta Canadá y es un buen símbolo. Hay que construir puentes y no muros", afirmó.

La reactivación de la construcción del muro ha generado reacciones encontradas en ambos países.

Donald Trump, por un lado, ha basado gran parte de su discurso migratorio en la promesa de reforzar la frontera desde su primer mandato (2017-2021), mientras que Sheinbaum ha insistido en la cooperación y el respeto de la soberanía nacional para tomar decisiones.

OF