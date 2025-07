CURP biométrica: ¿Por qué aseguran que no ayudará a encontrar personas desaparecidas?

El pasado 27 de junio, el Senado de la República aprobó la Clave Única de Registro de Población (CURP) en formato biométrico, que será reconocida como documento oficial de registro.

Esta versión deberá ser tramitada por toda la población mexicana, ya que se estima que se convertirá en el principal medio de identificación en el país.

Esta transformación tiene implicaciones directas en varias reformas legales, como la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y la Ley General de Población.

Además, está incluida en las reformas para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas , sin embargo, no servirá para casos de larga data, ni para buscar o frenar las desapariciones forzadas en el país, advierten colectivos de familias buscadoras.

Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Tlatelolco, coincide con las familias buscadoras y a la vez afirma que en realidad la CURP biométrica no ayudará a encontrar personas.

Dayán afirmó en 'Aristegui En Vivo' que esta CURP fue justificada como una herramienta para encontrar personas desaparecidas, considerando que esta medida no contribuirá realmente a localizar a personas desaparecidas dado que, una persona desaparecida, 'no va a ir a abrir una cuenta bancaria, sacar un pasaporte o comprar un celular a su nombre', por lo que su implementación 'no servirá para encontrar a un solo desaparecido'.

En cambio, el director del Centro Cultural Tlatelolco acusó que su objetivo sería reducir artificialmente las cifras oficiales de desapariciones.

