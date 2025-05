Sheinbaum le responde a Zedillo sobre auditar obras de la 4T

Luego de que el expresidente priista Ernesto Zedillo retó que un auditor internacional revise las obras prioritarias del gobierno de la cuarta transformación como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Texcoco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió que "no se necesita".

En su conferencia mañanera de este miércoles, Sheinbaum Pardo también hizo mención a un proceso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el Fobaproa de 1998, ante el planteamiento de crear en el Congreso una Comisión de la Verdad para revisar el caso.

"¡Cómo lo puedes comparar! Lo que pasa es que a ellos no les gusta que haya regresado la obra pública en México, no les gusta que estemos construyendo tantas carreteras con recursos públicos, porque ellos creen que todo debería ser privado (...)", dijo la Mandataria.

Sheinbaum agregó: "Ellos no están de acuerdo a que haya un Tren Maya, dicen que son obras suntuosas, que no sirven para nada (...) No están de acuerdo que se haya construido un tren, que hayan regresado los trenes de pasajeros. ¡Pues si él los privatizó y los desapareció, cómo va a estar de acuerdo que regresen los trenes de pasajeros!", expresó al acusar que Zedillo quería hasta privatizar al sector eléctrico.

Indicó que estas obras prioritarias son auditadas por la ASF: "¿Para qué quiere una auditoría independiente? Lo que pasa es que él no está de acuerdo en esas obras, y tiene todo el derecho de no estar de acuerdo, nada más que ya representa como el 20% de la población en México, porque el 80% está de acuerdo con nosotros".

"Muy distinto al Fobaproa, que fue convertir la deuda privada de unos cuantos en deuda pública, que también fue auditada por la Auditoría Superior de la Federación y no tiene muy buena opinión de ese rescate, entonces son cosas muy distintas", añadió Sheinbaum.

La Presidenta dijo que el viernes presentará el reporte de la Auditoría de 1998. "No presenté un informe que hay de la Auditoría Superior del caso Fobaproa, que es muy relevante en 1998 si mal no me equivoco, en donde habla justamente de la auditoría que se hizo al Fobaproa, habla que las decisiones del rescate no tuvieron una regla, sino que fueron discrecionales, lo dice como tal la Auditoría Superior y algunos otros temas que son muy relevantes", indicó.

MV