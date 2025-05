Sheinbaum descalifica supuesta lista de EU contra políticos mexicanos

Durante su habitual conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, alegó este lunes que la supuesta lista creada por el gobierno de Estados Unidos en contra de políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico solo “son rumores”.

Hace no mucho el medio estadounidense ProPublica compartió un reportaje en el que se hacía mención de una supuesta lista creada por la Administración del presidente Trump, en la cual se tenía en la mira a diferentes personajes de la política mexicana para la restricción de visa por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos algunos líderes y gobernadores del partido de la actual mandataria, Morena.

Ante esto, la Jefa Efectiva detalló que, en caso de existir pruebas, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tendrá que informar a la Fiscalía General de la República (FGR), pero hasta el momento, afirmó, no se ha recibido ninguna información del país vecino.

Aseguró que su gobierno no encubrirá a nadie, pero señaló que tiene que haber seriedad en la información y “no en el puro chismerío”

"Que se tome de quien viene, porque ya tiene historia de dar información sin fuentes. ¿Cuáles son los procedimientos porque hay este rumor de que hay le están quitando las visas a gobernadores y cuáles son los procedimientos en caso de que Estados Unidos tuviera alguna información contra cualquier persona sea funcionario público o no? Tiene que informar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a la Fiscalía General de la República.

"Nosotros no vamos a proteger a nadie donde haya prueba que esté vinculado con la delincuencia o que han cometido actos de corrupción, siempre y cuando haya prueba (…) El tema aquí es que son rumores, son rumores. No hay nada que haya recibido la FGR de información entonces no hay absolutamente nada".

En el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que con este tipo de reportajes se busca afectar políticamente a su gobierno.

Manifestó que su administración no encubrirá a nadie que tenga vínculos con la delincuencia organizada, pero señaló que tiene que haber seriedad en la información que se difunde en medios.

Llamó a ProPublica que informe de dónde sacó la información de su reportaje y no nada más, dijo, “querer sacar una nota afectando a nuestro gobierno, a nuestro movimiento”

"Nosotros no vamos a cubrir a nadie, pero pues no así, ¿verdad? en el puro chismerío de que hay quién sabe qué cosas. Tiene que haber seriedad, seriedad de los medios mexicanos que cargan información que no saben ni de dónde viene", señaló.

"Seriedad de este medio, de ProPublica, que diga de donde viene su información y que sabe y no nada más querer sacar una nota afectando a nuestro gobierno, a nuestro movimiento", dijo.

