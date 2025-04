Sheinbaum da su postura sobre atacar a cárteles con drones

En medio de los reportes de distintos medios de comunicación de Estados Unidos que han señalado que la administración del presidente Donald Trump está considerando atacar con drones a los cárteles mexicanos, la Mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, dio su postura en la que rechazó estás acciones por parte del país vecino del norte, y aseguró que les ha comentado que esto no resuelve nada.

"(…) No estamos de acuerdo, primero, porque no estamos de acuerdo de ninguna intervención ni injerencismo, eso ha sido muy claro, nos coordinamos colaboramos", destacó la Presidenta de México durante "La Mañanera del Pueblo" de este martes 8 de abril en Palacio Nacional.

En la conferencia matutina de este día, en el Salón de Tesorería, la Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que si Estados Unidos hace estas acciones "no resolvería nada, se les ha dicho, no es que lo hayan planteado así abiertamente, pero se les ha dicho que eso no resuelve".

"Lo que resuelve es estar en este trabajo permanente de atención a las causas y detenciones que tienen que ver con inteligencia, investigación, coordinación y cero, impunidad, por supuesto que rechazamos cualquiera de estas acciones, y tampoco creemos que vayan a ocurrir, porque hay mucho diálogo en temas de seguridad y en muchos otros temas, entonces, no, en México, eso no", dijo la Mandataria Federal, y añadió que el 1 de abril se publicaron las reformas para castigar el injerencismo extranjero.

