La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su gratitud al sector empresarial por su respaldo y llamados a la unidad nacional ante la reciente amenaza de aranceles a productos mexicanos por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante un encuentro en Palacio Nacional con decenas de empresarios, Sheinbaum destacó que, tras el anuncio oficial de los aranceles por parte de Trump, todas las cámaras empresariales del país emitieron comunicados en apoyo al gobierno federal.

Asimismo, señaló que mientras analizaba con su gabinete las medidas a tomar frente a la imposición arancelaria, también sostuvo una reunión con los líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para coordinar esfuerzos.

"El día que el presidente Trump anuncia los aranceles o las tarifas, nos reunimos el equipo y empezamos a ver, pues, distintas opciones (…) Al mismo tiempo, nos reunimos con el Consejo Coordinador Empresarial, los principales miembros, para decir: En esta hay que estar unidos, hay que trabajar. Estuvimos el sábado, si mal no me acuerdo, juntos, y el domingo todavía estuvimos juntos. Les voy a decir que me dio otra fortaleza enorme, la unidad que logramos. La verdad fue muy emocionante el domingo, que todas las cámaras empresariales se comunicaron o hicieron un comunicado de inmediato" , declaró la gobernante.

En el salón Tesorería, la presidenta Claudia Sheinbaum también destacó el apoyo que recibió de diversos empresarios, gobernadores y congresistas de Estados Unidos.

“No se hubiera dado si ustedes, pues, no hubieran hecho también su trabajo del otro lado de la frontera con muchísimos empresarios de los que son socios o sociedades que tienen. Si no se hubiera hablado, si nosotros no hubiéramos hablado previamente, si no tuviéramos certeza en este Plan México que hemos construido entre todas y todos. Entonces, en el momento de la llamada de teléfono, créanme que yo tenía una fortaleza enorme”.

"Así, el día de hoy lo que quiero es darles las gracias, gracias de verdad, porque esos comunicados de ese domingo nos dieron una enorme fortaleza", comentó.

Sheinbaum exhortó a los empresarios a fortalecer la economía mexicana y al Plan México.

“Yo a lo que los llamo el día de hoy es a seguir trabajando juntos y juntas, y a seguir fortaleciendo este Plan donde todas y todos tenemos algo que aportar”.

"Como lo he dicho, habrá cosas en las que no estamos de acuerdo y tampoco pasa nada; para eso es la democracia, pero vamos a poner hacia adelante, y más en un momento tan importante donde nos necesita México y todas las mexicanas y mexicanos en lo que estamos de acuerdo y en la construcción de este gran país o en el desarrollo de este gran país que estamos todas y todos orgullosas y orgullosos de pertenecer. Así que hoy lo que les quiero decir es ¡Viva México!", finalizó Sheinbaum Pardo.

