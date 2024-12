En "La Mañanera del Pueblo" de este martes, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que la Estrategia Nacional de Seguridad ha permitido la detención de 6 mil 745 personas por delitos de alto impacto; el aseguramiento de 61.1 toneladas de drogas, además de mil 168 kilos y 428 mil 578 pastillas de fentanilo; así como de 3 mil 23 armas de fuego y 557 mil 845 cartuchos.

Sheinbaum Pardo resaltó que la Estrategia Nacional de Seguridad ya está dando resultados, por lo que está convencida de que disminuirán aún más los índices delictivos.

"Nosotros no pactamos con delincuentes, lo que nosotros tenemos es la atención a las causas y disminuir la impunidad, la cero impunidad y como ustedes ven ya está dando resultados, no es que vamos a dar resultados en el largo plazo, ya está dando resultados y estamos convencidos de que esta estrategia si le damos seguimiento, porque este es un asunto de todos los días, no se puede dejar, es todos los días, con mucha supervisión de lo que se está haciendo y si seguimos así, pues van a bajar todavía más los índices delictivos", dijo la Mandataria en Palacio Nacional.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló en la conferencia de prensa que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, y por instrucciones de la Presidenta de México, desde el 3 de diciembre a la fecha se ha implementado acciones para recuperar la paz y la tranquilidad en Sinaloa, por lo que se han realizado 21 acciones operativas, logrando aseguramientos históricos de droga, incluyendo el de fentanilo y la detención de 29 generadores de violencia.

Asimismo, se han desmantelado 69 laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas en los estados de Baja California, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Sinaloa; en donde se han asegurado más de 137 mil 189 litros y 17 mil 521 kilos de sustancias químicas; 51 reactores de síntesis orgánica, 62 condensadores y 10 mil destiladores, lo que representa una afectación económica a las organizaciones delictivas de más de 26 mil 259 millones de pesos.

"Con estas acciones, confirmamos que la coordinación, el trabajo de inteligencia, la investigación y la suma de voluntades da resultados", aseveró García Harfuch.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez destacó que para dar cumplimiento al eje de Atención a las Causas se comenzó con la implementación de la Estrategia Nacional de Construcción de la Paz, en la cual participan más de 37 dependencias y organismos del Gobierno de México para ofrecer alrededor de 100 programas y servicios para la atención de las personas y sus comunidades. Destacó que con este plan integral se realizan visitas casa por casa, asambleas informativas y conforman Comités de la Paz.

En su primera fase, se han implementado acciones de promoción a la salud; atención a jóvenes; servicios y difusión de Programas para el Bienestar; asesoría jurídica; Tijuana, Baja California; en Celaya y León, Guanajuato; Acapulco y Chilpancingo, Guerrero; en Chimalhuacán, Estado de México; en la frontera Comalapa, San Cristóbal de las Casas y Pantelhó, en Chiapas, así como en Tabasco.

Explicó que, en esta primera etapa, han participado en promedio diario 408 brigadistas; se han realizado 23 mil 232 visitas; 12 ferias de paz; 86 mil 359 atenciones brindadas; 10 municipios atendidos y se ha conformado 10 Comités de Paz.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó que durante los primeros 16 días de diciembre, de acuerdo con las cifras preliminares de las fiscalías, se tiene un promedio de 68.1 en homicidios dolosos, mientras que del año 2018 al 2024 este delito tuvo una reducción del 18 por ciento.

Asimismo, detalló que en el promedio diario de delitos de alto impacto, en 2018 se registraron 969.4 delitos diarios, mientras que en 2024 es de 604.8, lo que representa una reducción del 37.6 por ciento entre estos años.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF