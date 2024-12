Hace una semanas, durante una emisión de su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la prohibición de comida chatarra en las escuelas, esto con el objetivo de fomentar mejores hábitos en los estudiantes.

La medida entrará en vigor el 29 de marzo del 2025. En la lista de alimentos prohibidos se encuentran productos de alto índice calórico y glucémico como papas fritas, frituras, galletas, helados, bebidas azucaradas como refrescos, antojitos mexicanos, hamburguesas, hot dogs, entre otros.

De este modo, de acuerdo con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se priorizará la preparación de alimentos con ingredientes de origen natural, frescos y de temporada, evitando abusar del uso de verduras y frutas enlatadas.

¿De cuánto será la multa por vender comida chatarra en las escuelas?

A partir de la fecha de publicación de este comunicado, es decir, del pasado 30 de septiembre, se les ha otorgado a las escuelas un "tiempo de adaptación" de 180 días.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Educación, Mario Delgado, durante este periodo se capacitará a las autoridades escolares y a los padres de familia sobre la correcta selección de alimentos saludables.

Los colegios que no acaten los cambios señalados en la venta de alimentos recibirán una multa de entre los 10 mil 900 a los 109 mil pesos; aquellos que sean descubiertos reincidiendo en la venta de comida chatarra recibirán multas mayores.

¿Habrá sanciones para los padres que pongan comida chatarra de lonche?

Por medio de un video compartido en sus redes sociales, Claudia Sheinbaum salió a aclarar preguntas comunes sobre la prohibición de comida chatarra en las escuelas mexicanas a partir del siguiente año.

"Se va a prohibir toda la comida chatarra en las escuelas. Porque la comida chatarra hace daño. Tiene grasas saturadas, tiene muchos azúcares y eso hace daño a la salud", afirma la Presidenta.

Luego, la entrevistadora le pregunta “¿Y si quiero llevar papitas o dulces me van a castigar?” a lo que Sheinbaum responde:

“No, no te van a castigar ¡pero no debes! No debe comerse ni papitas fritas, ni refrescos, ni nada de eso que hace mucho daño a la salud. De vez en cuando a lo mejor uno, pero nada de que estar tomando diario”.

Aclaró que ningún alimento que tenga en su envoltorio sellos frontales de advertencia por el contenido excesivo de algún nutriente será aceptado en las instalaciones escolares. Fomentó, además, a los padres de familia a ser selectivos con la comida que ponen en el almuerzo de sus hijos.

“Y a todas las madres y padres de familia, es mejor un taquito de frijol que una bolsa de papas. Es mejor una fruta que uno de esos pastelitos que tienen tanta azúcar. De vez en cuando está bien, pero no siempre”.



“Todos tenemos que tener mejor salud. Hay mucha diabetes, hipertensión, obesidad en nuestra población y particularmente en niñas y niños y lo que queremos es tener niñas y niños sanos para que tengan un futuro muy saludable” , concluyó.

