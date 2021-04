Senadora o cenadora: Tunden a Lilly Téllez por tuit sobre Citlalli Hernández

Lilly Téllez, senadora del PAN causó polémica tras lanzar un mensaje en el que hizo alusión a Citlalli Hernández, legisladora de Morena, por lo que recibió varias críticas en redes sociales.

Todo comenzó con un mensaje que compartió en Twitter Ricardo Salinas Pliego en el que llama a los votantes a reflexionar su voto con una imagen: "Aviso para los votantes… 'Cuidado donde pones la cruz… porque después hay que cargarla'".

"Bueno mis estimados... los dejo para ir a descansar. Por último: ¿Saben ustedes cómo se llama la diferencia entre senadora y cenadora?... Y no voy a etiquetar a nadie para que no me vayan a mal interpretar", fue el mensaje que acompañó a la imagen.

A lo anterior, contestó la senadora panista Lilly Téllez con dos imágenes, una de ella y otra de Citlalli Hernández y el siguiente mensaje: "Ambas somos senadoras y cenadoras...con diferentes hábitos y resultados, saludos @RicardoBSalinas".

Debido a la alusión que hizo Lilly Téllez, Citlally Hernández le contestó:

"La señora Lilly Téllez cree que escudriñar mi peso es necesario para ganar algún tipo de debate. Entiendo que lo hace porque cuando intentó argumentar no pudo", respondió Citlalli Hernández con un video en el que ambas fijan su postura sobre el aborto.

Tunden en redes a Lilly Téllez

Mientras, los usuarios en redes sociales criticaron las expresiones de la senadora Lilly Téllez, las cuales algunos calificaron como violencia política de género y discriminatorias por referirse a la condición física de Citlalli Hernández.

También reaccionaron Clara Luz Flores, candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León.

"Vergüenza me daría compartir el mismo elevador con usted, ahora imagínese ser su nieto. Degradante comportamiento el de usted, senadora Lilly Téllez", escribió Antonio Attolini, candidato a diputado federal.

Tras enfrentamiento, Lilly Téllez responde a Attolini y Clara Luz Flores

En respuesta a Attolini, la senadora del PAN respondió con un emoji de risa: "Imposible compartir el mismo elevador: usted va de bajada y yo en el sentido opuesto".

Por su lado, Clara Luz Flores, candidata a la gubernatura de Nuevo León, envió un mensaje a Téllez: "Dirigirte así a otra mujer no solo dice mucho de tus valores, sino que replica formas de violencia de la que todas hemos sido víctimas".

"Ya ni hablar de la deslealtad con la que le respondiste a un movimiento que te abrió sus puertas", agregó Flores.

"Candidata Flores, usted y Citlalli Hernández solo son víctimas de sí mismas", respondió la legisladora sonorense.

En respuesta a la senadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos, quien señaló que Citlalli Hernández "es una de las políticas más talentosas y congruentes que conozco", Lilly Téllez refirió que la secretaria general de Morena tiene "cero congruencia" porque "usa como bandera la defensa de las mujeres, pero dirige un partido que las denigra".

