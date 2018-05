Senado baja telón y patea la votación de fuero y fiscales

El Senado de la República concluyó los trabajos de la LXIII Legislatura sin aprobar los nombramientos de los fiscales general y anticorrupción ni la reforma para quitar el fuero. Sin embargo, Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que “se equivocan” quienes aseguran que la Cámara Alta no trabajó y no benefició a la población.

Los senadores informaron que la minuta en materia de fuero no ha sido desechada del todo, y que la discusión al respecto se retomará durante el periodo extraordinario, que se plantea para julio o agosto, después de las elecciones.

En San Lázaro, algunas bancadas reclamaron a los senadores por no avalar la eliminación del fuero constitucional. Marko Cortés, del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que se trata de una burla del PRI y del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Gamboa recordó que hubo reformas que salieron adelante en los últimos seis años, como la educativa, que terminó con la práctica de heredar plazas de maestros a sus hijos. El tricolor resaltó que entre las dos legislaturas se aprobaron 38 modificaciones constitucionales y más de 80 nuevas leyes.

Por otra parte, Ernesto Cordero, presidente de la Mesa Directiva del Senado, defendió que desde este espacio se fijó una postura “contundente” en el momento más crítico de la historia de la relación entre México y Estados Unidos.

Aplazan hasta julio la eliminación del fuero

Será hasta después de que concluya el proceso electoral cuando el Senado de la República retome la discusión respecto a la eliminación del fuero constitucional a todos los funcionarios públicos del país, incluido el Presidente de la República, una minuta que ya se había aprobado desde la Cámara de Diputados.

Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, anunció que el periodo extraordinario podría llevarse a cabo en julio o agosto próximos. Hasta entonces se aprobaría dicha minuta.

Después de clausurar los trabajos del periodo ordinario de sesiones, el senador reconoció que se quedaron dos iniciativas que la sociedad demandaba: la eliminación del fuero y el nombramiento del Fiscal General de la Nación. Sin embargo, sostuvo que no significa que esté “muerta” la reforma en materia de fuero.

También le respondió al coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, quien acusó y responsabilizó al PRI y a Morena en el Senado de no querer avalar la eliminación del fuero. Le exigió que leyera lo que mandaron, pues tiene “muchas inconsistencias constitucionales”. Ernesto Cordero, presidente del Senado, coincidió con el priista en ese sentido. “Lo importante es actuar con responsabilidad. Son temas muy delicados, muy complejos jurídicamente hablando y hay que hacerlo bien”, explicó.

Las bancadas del PRI y del Partido del Trabajo (PT) coincidieron en que se podría convocar en las próximas semanas a un periodo extraordinario de sesiones para debatir y, en su caso, aprobar la reforma. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, dijo que antes se tiene que profundizar en el contenido de esta reforma, pues presenta importantes inconsistencias.

“Cosas que, técnica y constitucionalmente, no compartimos con la Cámara de Diputados. No es cosa de partidos”, abundó el priista, quien se sumó a las voces que afirman que la minuta no quedará congelada.

Los diputados también están listos para convocar a un periodo extraordinario en caso de no lograr el consenso en el Senado para aprobar la eliminación del fuero. La diputada del PRI, Carolina Vaggiano Austria, aseguró que al menos la bancada tricolor está lista para ello.

Legisladores eliminan 16 comisiones

Entre las comisiones eliminadas están las creadas para dar seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto y la del caso Oceanografía. SUN/L. Godínez

El Senado de la República aprobó un acuerdo mediante el cual se determina la extinción, a partir de ayer, de 16 comisiones legislativas especiales y grupos de trabajo que se conformaron durante los últimos seis años para atender diversos temas coyunturales, o que no están contemplados en el Reglamento Interno de esta instancia legislativa.

En el marco de la última sesión ordinaria de la LXIII Legislatura, se aprobó sin discusión un punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política donde se eliminan estas 16 comisiones especiales.

Entre otras, destacan las comisiones especiales de Cambio Climático, de Movilidad, para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, para dar Seguimiento a los Procesos Electorales, y Sur-Sureste.

Otras comisiones que se crearon durante la LXII y LXIII Legislaturas, las cuales contaban con oficinas, secretarios técnicos, asesores y presupuesto fueron la Comisión Especial de Rescate y Gestión a la Mexicanidad, así como otras para dar seguimiento a temas como la construcción del nuevo aeropuerto; la empresa Oceanografía y de acompañamiento al Acuerdo de Asociación Transpacífico.

De igual forma, se indicó que los secretarios técnicos de estas comisiones especiales deberán entregar en 10 días un informe de trabajo, el inventario de los recursos humanos, materiales y financieros.

NOTIMEX