El llamado bloque de contención en el Senado frenará la iniciativa presidencial que busca desaparecer los organismos autónomos como el Inai y señalaron que detrás de esta reforma se encuentra la urgencia en Palacio Nacional de ocultar los rastros de la corrupción del sexenio que termina.

Los coordinadores del PAN, Julen Rementeria; y del PRI, Manuel Añorve, calificaron la propuesta de “autoritaria y aberrante”, al tratar de desaparecer organismos como el Inai para evitar que se investigue el rastro de la gran corrupción del Gobierno de la 4T, por lo que adelantaron que esta reforma no tiene futuro en la Cámara Alta.

“Al Presidente le estorban todos los que sean organismos autónomos en favor de la transparencia, de control, de vigilancia, de rendición de cuentas y los contrapesos a su Gobierno. Vuelve a mostrar su talante autoritario en contra del Inai, de la Cofece y de otras instancias, pero no pasará en el Senado”, dijo el coordinador panista. Argumentó que López Obrador, con esta iniciativa vuelve a mostrar su vocación autoritaria y que “está perfilando una dictadura” o por lo menos busca desaparecer los organismos que investiguen los evidentes actos de corrupción que se han descubierto durante su sexenio de parte del Gobierno de la 4T y en especial de su círculo cercano.

“Ya venía perfilando esta reforma y lo que estamos viendo es un proceso de descomposición total en el ocaso de su Gobierno y no permitiremos que pase esta iniciativa”, apuntó.

Manuel Añorve, coordinador del PRI, expuso por su parte que es claro que el Presidente con esta reforma que busca desaparecer al Inai y a otros organismos autónomos, “está tratando de tapar los problemas de corrupción con un dedo”.

Adelantó que el Bloque de Contención en el Senado frenará esta reforma contra el Inai “que es una de las grandes obsesiones del Presidente. El PRI en el Senado y seguramente en la Cámara de Diputados no votará a favor de este despropósito, de esta aberración”.

El Universal

“No podemos retroceder”

INE es necesario para México: Taddei

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei señaló que no ve posible la desaparición del Instituto, el cual, afirmó es necesario para el país. "Yo creo que este país siempre va a necesitar tener un Instituto Nacional Electoral.

A partir de la existencia del IFE en 1990, creo que ya no podemos retroceder en esa materia", sostuvo. Lo anterior, al ser cuestionada sobre la propuesta de desaparición de órganos autónomos por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó que el hecho de que una institución autónoma organice las elecciones es algo que ya es consustancial al Gobierno mexicano.

Voz del experto

Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH

Ven fines electorales en las reformas

Además de ser una reforma que podría afectar la economía del país, así como tener poco impacto en las finanzas del Estado, diversos especialistas señalaron que la propuesta de reforma para eliminar los organismos autónomos del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene fines populares de cara a las elecciones.

“Ninguna de las propuestas tiene probabilidad de ser aprobada y tener una ejecución antes de que concluya esta administración. Tienen más un tinte de tipo ideológico electoral, más que técnico instrumental. No tiene la mayoría en las cámaras, por lo que tendría que negociar y si no sufren ninguna modificación, dudo que sean aprobadas. Incluso la nueva legislatura no tendría tiempo, por más exprés que lo quieran hacer, para aprobar estas reformas antes de que concluya la administración actual”, dijo el dr. Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH.

Voz del experto

Alfonso Gómez Godínez, presidente del Colegio de Economistas de Jalisco

Es un ciclo económico y electoral

“Los economistas han desarrollado una visión que llamamos el ciclo económico-electoral, y a veces los gobiernos toman medidas o tratan de tomar medidas económicas dependiendo de qué fase del ciclo electoral se encuentre; en esta circunstancia, que estamos de cara a una elección, entonces las políticas económicas estarían orientadas a obtener ventajas del momento del ciclo”, añadió el presidente del Colegio de Economistas de Jalisco, Alfonso Gómez Godínez.

Respecto a la importancia de los organismos autónomos, particularmente los que suele criticar AMLO como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros, Alfonso Gómez, dijo que esto podría afectar al funcionamiento eficiente del mercado.

AMLO busca desaparecer organismos autónomos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en el paquete de reformas que enviará al Congreso propondrá la desaparición de todos los organismos autónomos.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal acusó que estos organismos autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), se crearon para proteger a particulares y afectar el interés público.

“Nosotros también estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reformas que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares y afectar el interés público.

“Voy a presentar nuevas reformas para modificar artículos que se aprobaron en contra del interés de los mexicanos, reformas que se hicieron en el periodo neoliberal en los últimos 36 años sólo para favorecer a particulares”, dijo. El Presidente señaló que en este periodo se crearon “subgobiernos”.

CT