Semana Santa 2025: ¿Son obligatorios los días de descanso en el trabajo?

Está cada vez más cerca el primer periodo de vacaciones del año 2025, el cual se lleva a cabo con motivo de la Semana Santa.

La Semana Santa es una celebración de origen religioso, particularmente de la tradición católica, que conmemora los últimos días de la vida de Jesús de Nazareth, desde su entrada triunfal a Jerusalén hasta su resurrección.

Los estudiantes de educación básica en México tienen derecho a disfrutar de unas vacaciones de dos semanas, ya que también se contempla la semana de Pascua. Según el calendario escolar 2024-2025 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua 2025 será esta vez del 14 al 25 de abril.

Los alumnos irán por última vez a la escuela el viernes 11 de abril, y volverán a clases el lunes 28 del mismo mes.

¿Son obligatorios los días de descanso en Semana Santa?

En materia de empleo y otros no relacionados con la educación, pues tanto profesores como personal académico también pueden disfrutar de estas vacaciones, los días de Semana Santa no están considerados como días de descanso oficiales en la Ley Federal del Trabajo (LFT), ni tampoco los patrones no están obligados a otorgarlos como días libres remunerados. Sin embargo, debes saber que algunas empresas ofrecen dos días de pausa a los trabajadores durante este periodo, siendo el jueves y viernes santos los "obligatorios" de descanso. En 2025, estos días de posible descanso laboral serán el 17 y 18 de abril.

