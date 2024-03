La Semana Santa 2024 comienza a finales de marzo, pero si no has planeado alguna escapada, aquí te recomendamos algunas de las playas mexicanas que probablemente no has visitado.

Costa Esmeralda, Veracruz

Costa Esmeralda se caracteriza por su oleaje tranquilo. A pesar de que no hay resorts, cuenta con pequeños hoteles con vistas al mar, como el Taboga Eco Boutique Hotel.

No olvides visitar el área natural protegida de Ciénegas del Fuerte, con manglares. Prepara tus binoculares porque es posible ver aves y lagartos en la zona.

Tuxpan, Veracruz

Tuxpan se encuentra a 3 horas del puerto de Veracruz. Sus playas son tranquilas, lo que la convierte en un destino ideal para conectar con la naturaleza.

Alístate para practicar snorkel o buceo en la zona arrecifal, el Santuario de la Iguana, Laguna de Tampamachoco, la Isla de Lobos y el Huerto de Bambú.

A una hora y media de camino, por carretera, llegarás a la zona arqueológica del Tajín.

Tecolutla, Veracruz

Con un clima agradable, Tecolutla se encuentra justo entre el puerto de Veracruz y Tuxpan.

Recorre sus manglares y déjate sorprender por la presencia de lagartos en su hábitat natural. Desde luego, este tipo de atracciones tiene que ser con guías especializados y equipo de seguridad.

En el acuario, que abre de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas, conocerás fauna de la región y aprenderás la importancia de preservar los ecosistemas acuáticos del país. La entrada tiene un costo de $30 pesos para adultos y 20 para niños.

No dejes de ir al campamento tortuguero.

Acapulco, Guerrero

Es uno de los destinos de sol y playa con más historia del país y disfrutada por artistas como Marilyn Monroe o Frank Sinatra. Hablamos de Acapulco, destino que tiene las puertas abiertas para recibir viajeros en Semana Santa.

Te puede interesar: Así operan los estafadores en redes sociales que ofrecen paquetes turísticos

Después del huracán "Otis", el puerto de Acapulco ha comenzado a recuperarse.

No dejes de ir a Pie de la Cuesta; ahí encontrarás varios hoteles rústicos y coquetos que ya están recibiendo huéspedes, como Baxar, con un gran club de playa.

Hotel Emporio, en la Costera, y El Mirador, en el área de la Quebrada, ya están funcionando.



En la zona de la Escénica, quédate en el hotel Encanto o en Las Brisas, si buscas un fin de semana romántico.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV