La Semana Santa se aproxima y para algunos mexicanos representa la oportunidad de tomar días de descanso en algún destino turístico, pero se trata de un privilegio, ya que para 9 de cada 10, la posibilidad de viajar durante esta fecha es nula.

Así lo dio a conocer una consulta realizada por HelloSafe, que buscó conocer cuáles son los planes de los mexicanos para esta Semana Santa.

De esta manera fue como se dio a conocer que 9 de cada 10 mexicanos no viajarán en Semana Santa y declararon que los motivos principales que los mueve en esta decisión es porque desean quedarse en casa o porque, sencillamente, no tomarán vacaciones. El 27% de los mexicanos que no tomarán vacaciones de Semana Santa, señalan que es por la inflación o la falta de presupuesto.

El 3% de los encuestados ha declarado que no tomará vacaciones, esto puede deberse a que en algunos casos, las empresas pueden otorgar a sus trabajadores días libres adicionales durante esta semana, sin embargo, no esto no está establecido por la ley y depende de la política de cada empresa.

Por otro lado, 27% de los encuestados mostraron que la principal razón por la que han decidido no tomar vacaciones este año es por problemas con sus finanzas personales, ya sea por falta de presupuesto o un impacto negativo en su economía a causa de la inflación.

16 mil millones de pesos será la posible derrama económica de los mexicanos a nivel nacional

Aunque sólo el 7.5% de los encuestados tomarán vacaciones de Semana Santa, el 84% declaró que lo hará en México; de ser así, de acuerdo a los presupuestos que declararon estimar para estas vacaciones, el presupuesto promedio de cada mexicano que sí viajará durante Semana Santa, a nivel nacional, será de 2 mil pesos aproximadamente.

Para el cálculo de este presupuesto, se tomó en cuenta la población actual en México y se calculó el presupuesto promedio por persona de acuerdo a los resultados de esta encuesta. Tomando en cuenta que sólo 7.5% de los mexicanos viajarán, y que el 84% lo hará en México, es posible que 8 millones de mexicanos disfruten de sus vacaciones en México con un presupuesto de 2 mil pesos cada uno.

4 de cada 10 mexicanos que viajarán en Semana Santa visitarán un Pueblo Mágico

El principal destino a nivel nacional para los mexicanos serán los Pueblos Mágicos, según los resultados de la encuesta. Los Pueblos Mágicos son destinos turísticos muy populares entre los mexicanos porque ofrecen una experiencia auténtica, enriquecedora y relajante, que permite conocer y disfrutar de la cultura, tradiciones y belleza natural de México.

44 % visitarán un Pueblo Mágico esta Semana Santa

31 % visitarán otra ciudad

25 % irán a la playa

Para saber

Hasta el año pasado, México era el país con menos días de vacaciones pagadas para trabajadores en América Latina. A partir del 2023, la reforma a la Ley Federal del Trabajo permite a los trabajadores disponer de un mínimo de 12 días a partir del primer año laboral, y si bien esto suena a una gran mejora, lamentablemente México sigue estando por debajo del promedio de días de vacaciones en otros países de la región.

El estudio de HelloSafe se realizó con una encuesta realizada a 530 mexicanos, en línea, y puede consultarse de forma completa aquí.

OA