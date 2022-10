Con 87 en favor y 40 en contra, el pleno del Senado aprobó la reforma para que el Ejército permanezca en las calles hasta 2028.

La minuta será remitida a la Cámara de Diputados para su discusión y votación.

El senador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que las Fuerzas Armadas generarán confianza entre la ciudadanía para ofrecer seguridad. “No más casos de Chihuahua, no más casos de Allende, no más casos de San Fernando, no más casos de Ayotzinapa.

El pasado 21 de septiembre, los senadores de Morena y sus aliados decidieron devolver el dictamen a comisiones cuando vieron que no alcanzarían los votos necesarios para aprobar la iniciativa.

El nuevo dictamen que se avaló incluye la presentación de informes semestrales sobre las tareas de las Fuerzas Armadas; la creación de una comisión bicameral que los analice, dictamine y tenga la facultad de citar a los titulares del gabinete de Seguridad a comparecer, así como el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública con partidas presupuestales especiales.