Se pensó que subiría violencia intrafamiliar, pero no pasó: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, a pesar de que se pensaba que habría un alza en la violencia intrafamiliar durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus COVID-19, esto no ocurrió; sin embargo, Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación (Segob) aceptó que en México "tenemos un sistema patriarcal y por supuesto que existe el machismo".

"Decían que iba a ver maltrato al interior de las familias, no, al contrario"

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal acusó que hay sectores conservadores que buscan confrontar su gobierno con organizaciones feministas y presentarlo como contrario a los derechos de las mujeres.

"Decían que iba a ver maltrato al interior de las familias, no, al contrario. En una encuesta reciente se manifestó que una de las cosas que celebraba la gente es que hubo un reencuentro familiar, un porcentaje considerable, de las cosas buenas que nos deja este mal, esta pandemia, se decían que iba a ver violencia interfamiliar, y no la hubo".

"Dejar de nuevo claro que estamos a favor de la protección a las mujeres, en contra del feminicidio, que lo hacemos por convicción, que lo hemos hecho durante toda nuestra vida pública, porque los conservadores también nos quieren presentar como contrarios al feminicidio, perdón al feminismo, contrario a la lucha de las mujeres, nada de eso".

#ConferenciaPresidente. La secretaria de Gobernación, @M_OlgaSCordero informa que ya tiene los datos pormenorizados de la línea 911 para prevenir y denunciar la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. La próxima semana habrá conferencia de prensa. pic.twitter.com/Tnsj5Tawyx — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 20, 2020

"¿Por qué no podemos nosotros poder actuar así? Porque a diferencia de los conservadores tenemos convicciones, tenemos principios y somos humanistas, pero hay la insistencia de querer confrontar, entonces no hay ningún problema de conciencia y también vamos a respetar siempre a quienes nos cuestionan el derecho a disentir, se va a seguir respetando, pero la verdad no cesan las descalificaciones con este tema y otros. ¿Qué puedo decir? Que vamos a seguir como todos los días garantizando la paz y protegiendo a los mexicanos hombres y mujeres y que no podemos permitir crímenes de odio y que está en nuestra agenda reducir todos los delitos que se cometen", dijo el Mandatario.

"Los conservadores nos quieren presentar como contrarios al feminicidio, perdón al feminismo, contrario a la lucha de las mujeres, nada de eso"

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, indicó que en toda su vida ha luchado por los derechos de las mujeres y que desde la Secretaría que encabeza se tiene una red interinstitucional para dar respuesta a la violencia contra las mujeres.

"Ha sido para mí un compromiso de vida, y lo subrayo, la lucha en contra de la violencia contra las mujeres, y desde la Secretaría de Gobernación hemos tenido ya una red interinstitucional en donde todas estas instituciones estamos transversalmente coordinadas para dar una respuesta a las mujeres que sufren violencia en sus hogares, sobre todo, en su centro de trabajo y en el transporte y en algunos otros lugares".

"Tenemos un sistema patriarcal y por supuesto que existe el machismo, y en ese sentido tenemos que reconocer que hay violencia muchas ocasiones en contra de las mujeres", dijo.

Detalló que se trabaja con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), con el Consejo Nacional de Población (Conapo) y con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), así como con organismos estatales y municipales para evitar que la violencia contra las mujeres, sobre todo, en esta etapa de contingencia por el COVID-19.

"Por supuesto que existe el machismo, y en ese sentido tenemos que reconocer que hay violencia muchas ocasiones en contra de las mujeres""

Adelantó que el próximo 26 de mayo se dará un informe sobre la violencia contra las mujeres, en la familia y contra niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, reconoció que en México existe machismo y aseguró que esto tiene que ver con raíces culturales.

"Ya mencionaba la secretaria de Gobernación que en todos los estados hay un esfuerzo sostenido por combatir los feminicidios, la primera parte tiene que ver con una capacitación en cuestiones de género para todos los elementos policiales, ahí destaca de manera muy particular el esfuerzo que estamos haciendo para todos aquellos integrantes de la Guardia Nacional, estén plenamente capacitados en el tema".

"Tiene que ver también con un programa, aunque luego suene como cliché el término de carácter transversal de las medidas del gobierno federal que incluye a un número amplio de dependencias. Tiene que ver con la cultura, la secretaria hablaba de que hay machismo, efectivamente, hay machismo y eso tiene raíces culturales".

