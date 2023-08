Santiago Creel hace oficial su salida de la Cámara de Diputados

El diputado Santiago Creel Miranda presentó su renuncia al cargo de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y pidió licencia "definitiva" a su cargo como legislador. Lo anterior para poder dedicarse de lleno a su aspiración para ser el candidato presidencial del Frente Amplio por México.

En su lugar quedará, a partir de este martes 15 de agosto, la diputada Noemí Berenice Luna.

En conferencia de prensa, el panista aprovechó para recordar que, durante su encargo, el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, nunca lo recibió para abrir el diálogo, por lo que advirtió que el Primer Mandatario "lo va a lamentar".

"La experiencia de no haber sido recibido por el Presidente de la República, ni haber podido abrir el diálogo con él, es verdaderamente lamentable, no es propio de un Presidente demócrata dejar a un lado el diálogo político con la oposición y con el Presidente de la Cámara de Diputados, tengo amplia experiencia en materia de seguridad, particularmente interior, hubiese querido platicar con usted señor Presidente sobre el gran problema que tiene el país que es la violencia, usted no me dio la oportunidad y lo va a lamentar, para mí fue lamentable, pero para usted será más lamentable haber dejado un saldo de 136 mil homicidios violentos, 40 mil desaparecidos y 14 mil feminicidios, eso, Presidente, lo va a perseguir toda su vida", aseveró.

Tanto la renuncia a la Mesa Directiva como la licencia a su cargo de diputado surtirán efectos hasta este martes, durante la sesión de la Comisión Permanente, y una vez que eso suceda, entrará en funciones la diputada panista, Noemí Berenice Luna.

"Estoy muy contento de cerrar este ciclo, y lo he cerrado cuando he considerado que las condiciones ya no me permiten dedicarle el tiempo que requiere la Cámara de Diputados, estoy entrando a una fase del proceso interno del frente amplio Por México que va a requerir de todo mi tiempo. Ya no voy a volver a la Cámara de Diputados, la licencia es de manera definitiva porque yo ya tomé la decisión de que estas 42 semanas que están por delante quiero estar en la primera línea de defensa de mi patria", detalló.

Creel Miranda recordó que durante su Presidencia interpuso alrededor de 20 acciones legales ante el poder judicial, las cuales, aseguró, "están blindadas".

"Están blindadas, me cercioré, nadie podría revocar ya un recurso de controversia constitucional y esto está en la ley que reglamenta el artículo 105 de la Constitución de donde surgen las acciones de inconstitucionalidad, pero además es parte del acuerdo que fue ratificado este lunes", detalló.