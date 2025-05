Sandra Cuevas se encuentra en el centro de la polémica luego de que Gustavo Adolfo Infante confesara que recibió pagos por hablar positivamente de su gestión política. La declaración se encuentra en el canal de YouTube del periodista de espectáculos.

De acuerdo con el testimonio de Infante realizado hace un año, se entregaron sobres con dinero en efectivo a él y a otros colegas de la prensa con el marcado objetivo de comunicar comentarios favorables de la gestión de Cuevas. En ese sentido, Infante afirma haber recibido 150 mil pesos por realizar dicho servicio.

Sin embargo, en un segundo evento organizado por Cuevas, el periodista reveló que no recibió el pago correspondiente. A lo cual, como no había contrato, no se pudo reclamar la falta de recompensación, que en este caso era de 200 mil pesos.

Las declaraciones suceden en medio de la ausencia notoria de Sandra Cuevas en redes sociales. Además, el exsubsecretario de Turismo federal, Simón Levy aseguró que Cuevas estaría siendo investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

