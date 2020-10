Sánchez Cordero defiende desaparición de fideicomisos

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero defendió la desaparición de 109 fideicomisos bajo el argumento de que los recursos se entregarán directamente a los beneficiarios.

En entrevista a su llegada a la Cámara de Diputados para su comparecencia por la glosa del Segundo Informe de Gobierno, misma que fue pospuesta, Sánchez Cordero afirmó que pese a la decisión de los legisladores, los recursos correspondientes al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) estarán disponibles para las entidades que actualmente están en emergencia por la llegada del huracán "Delta".

"El señor Presidente, en la mañana y en todas las conferencias que ha dado, ha dicho que están garantizados a los beneficiarios los recursos que los fideicomisos fueron una instancia más burocrática y que llegarán más rápido a todos los beneficiarios que atendían", respondió.

La secretaria de Gobernación @M_OlgaSCordero llegó al recinto legislativo de San Lázaro hoy a las 16:00 horas por la puerta dos para su comparecencia ante la soberanía de la LXIV en la @Mx_Diputados. A su arribo fue notificada que, por decisión de la Jucopo, la misma se pospone. pic.twitter.com/NCeOXNsEAE — Gobernación (@SEGOB_mx) October 6, 2020

"Estarán garantizados todos los fondos para desastres naturales. Lo que no quiere el presidente es burocratizar más los recursos y mandarlos directamente a la gente, a los beneficiarios y no a través de instancias burocráticas y de ciertamente mayor trámite, sino que directamente hacia ellos", agregó.

Por otro lado, la titular de Segob negó que esa dependencia haya absorbido a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y sus facultades. Incluso afirmó que los recursos del Fondo de Atención a Víctimas continuarán siendo administrados por la Comisión.

La titular de la Segob también fue cuestionada sobre los dichos del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien ha asegurado que no tiene comunicación con el gobierno federal.

"El señor gobernador ha estado en videoconferencias. En la última no estuvo, pero en todas las videoconferencias durante más de seis meses ha estado conectado con todos los gobernadores y conmigo, con el secretario de Salud, de Economía, de Turismo, de Trabajo, con el subsecretario López Gatell. Él ha tratado temas adicionales a los que tratamos en las videoconferencias; prácticamente no ha dejado de estar en ninguna videoconferencia, ¿cómo no vamos a tener comunicación con él? No hay rompimiento con Chihuahua", enfatizó.

JM