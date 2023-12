Samuel García se baja oficialmente de la carrera presidencial

Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, se bajó oficialmente de su aspiración presidencial para la elección de 2024.

A través de un comunicado, Samuel García señaló que "he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo mi derecho constitucional, no hará efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República".

El comunicado de García Sepúlveda emite luego de que este sábado, el estado de Nuevo León amaneciera con dos gobernadores, uno de ellos, el interino, Luis Enrique Orozco, quien esta mañana arribó al Palacio de Gobierno a una reunión con el gabinete, pero no se le permitió el ingreso, ya que las puertas estaban cerradas.

La situación política de Nuevo León está inmersa en el caos político, luego de que Samuel García regresara como gobernador, cuando y había una designación de Luis Enrique Orozco por el Congreso y ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como mandatario interino.

Para el presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra Villarreal, "si el ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda quiere quedarse ilegalmente en su cargo, será bajo su responsabilidad constitucional y electoral; reitero, no existe ningún impedimento con la licencia de separación del cargo, esta sigue vigente".

