“Yo soy el gobernador, no hay desacato”, afirmó Samuel García, quien aseguró que buscará a Luis Enrique Orozco, designado como mandatario sustituto por el Congreso local.

En entrevista, explicó que desairó la licencia para competir por la candidatura presidencial por el partido Movimiento Ciudadano (MC) y retomó funciones y eso es suficiente. “No hay dudas, van a querer inventar que hay dos gobernadores”.

Samuel reapareció ayer en un acto público como titular del Ejecutivo estatal en la inauguración de la reconstrucción de un puente vehicular en Colombia, Nuevo León.

En el evento estuvo arropado por miembros de su gabinete, diputados de MC y el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, de extracción morenista.

“No les voy a dar el Gobierno a los más corruptos de México”, dijo entre aplausos de militantes emecistas y funcionarios.

Además, justificó su renuncia a la candidatura presidencial para evitar que el PRI y PAN gobernaran el Estado.

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró que el Legislativo de la Entidad norteña cuenta con la facultad para realizar la designación de Orozco, ante la licencia de García.

El presidente del Congreso de Nuevo León, el panista Mauro Guerra Villarreal, urgió a García a terminar con la crisis política y de gobernabilidad que provocó.

Mediante un mensaje en video, el legislador albiazul señaló: “Samuel, si quieres quedarte en Nuevo León (como gobernador), déjanos chambear”, y le reprochó que “no querías que nombráramos al gobernador sustituto, no quisiste que aprobáramos en tiempo y forma el presupuesto 2023, no has querido entregar los recursos que piden los municipios, y ahora no quieres que analicemos el fin de tu licencia... Vuelves a saltarte la ley y tratas de regresar a tus funciones sin pasar por el Congreso del Estado”.

Corte reitera que Orozco es el gobernador interino

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró que el Congreso de Nuevo León cuenta con la facultad para realizar la designación del gobernador interino, Luis Enrique Orozco Suárez, ante la licencia de Samuel García.

En redes sociales, el Máximo Tribunal del país señaló que su responsabilidad en la democracia es vigilar que los actos de las autoridades cumplan con el orden constitucional y hacerlo valer. Además, resaltó las tres suspensiones respecto a la titularidad del gobernador interino.

Como antecedentes, detalló que el Congreso nombró por mayoría al magistrado presidente del Poder Judicial de la Entidad como gobernador interino. Indicó que el gobernador emitió un acuerdo mediante el cual designó como interino al secretario general de Gobierno.

Ambas decisiones fueron impugnadas mediante demandas de Controversia Constitucional ante la Corte. El Máximo Tribunal del país emitió dos medidas cautelares el 13 de noviembre y una ampliación el 1 de diciembre de este año. En la primera se suspendió el nombramiento del Congreso por violentar la división de Poderes al nombrar al titular del Poder Judicial.

Enfatizó que se suspendió el acuerdo del gobernador en virtud de que no es su competencia realizar tales designaciones y se determinó la procedencia de que Orozco Suárez, designado por el Congreso asumiera el cargo de gobernador interino.

El senador Ricardo Monreal aseguró que la SCJN está interviniendo en el proceso electoral, “lo que me parece muy peligroso, muy grave, ya que sólo le correspondía al Tribunal Electoral, pero la Corte mediante la controversia decidió la ampliación de la suspensión, dando razón al Congreso de la Entidad”.



Mariana lanza nuevo spot

Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram. A través de capturas de pantalla de una conversación, aseguró que “En Nuevo León tenemos un congreso corrupto, vendido y lleno de gente del PRIAN. Samuel pidió se asignara a su secretario de gobierno, Javier Navarro, como encargado de despacho por estos seis meses que pidió licencia”.

En el clip de apenas unos segundos, se observa en blanco y negro instrumentos musicales -un acordeón, bajo, una batería, equipo de producción musical, así como un micrófono. Mientras que con naranja, se lee "El nuevo" en el parche del bombo de la batería, lo que parece ser el logo de su partido político y los tenis "fosfo fosfo" asociados a la también influencer.

Al final, Rodríguez aparece frente al micrófono vestida de los colores de MC para decir "Arráncate, compadre", dejando así, pistas a sus seguidores de lo que está preparando.

Alberto Bayardo, investigador adscrito a la Unidad Académica Básica de Política y Gestión Pública del Iteso

Castañeda, Ebrard y Colosio, posibles fichas de MC

Con las manos atadas para elegir a placer su candidato a la Presidencia, así ha quedado el partido Movimiento Ciudadano, luego de que Samuel García declinara su candidatura ante la posibilidad de que su Gobierno en Nuevo León quedara encabezado por alguien que no fuera de su elección mientras hacía la campaña.

Esta situación pone a los emecistas con una baraja limitada, que incluso podría obligarlos a buscar una figura fuera del partido, como Marcelo Ebrard, de acuerdo con el doctor Alberto Bayardo, quien es profesor-investigador adscrito a la Unidad Académica Básica de Política y Gestión Pública, del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Iteso.

“En principio podría ser Marcelo Ebrard, pero quién sabe si realmente esté dispuesto ya a entrar a estas alturas. Cualquiera que esté en un gabinete de Gobierno o que esté ejerciendo una gubernatura no podría ser, solamente quienes están ejerciendo algún cargo legislativo, y, en ese sentido, entre los más conocidos podría estar Clemente Castañeda. Tal vez este Pablo Lemus en términos de que entre los alcaldes pudiera ser más conocido. Por ahí mencionan a Martha Tagle o a Patricia Mercado pero el tema es qué tanta gente tiene idea de quiénes son”, añadió. El especialista tampoco descartó a Luis Donaldo Colosio Jr., pero ve difícil que se anote, cuando él mismo declinó.

Abre Xóchitl puerta de diálogo con MC

Tras criticar el papel de esquirol que presuntamente pretendía jugar Samuel García, Xóchitl Gálvez Ruiz afirmó que luego de que Movimiento Ciudadano (MC) se quedó sin precandidato, está lista para dialogar con la dirigencia de ese partido. "Pues yo le diría a MC que si se trata de construir un proyecto en beneficio de México, yo estoy lista, yo soy una mujer que escucha", afirmó en entrevista en el marco de su visita a Baja California. Dijo que aunque considera que el partido naranja ya tomó la decisión de competir sólo, "siempre yo estaré abierta a dialogar”.

Te bajaste solo por inexperto: "Alito"

Tras asegurar que nadie descarriló a Samuel García, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, calificó al fugaz precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) de inexperto, ambicioso, mentiroso, holograma, tramposo, hueco y sin sustancia.

En un video publicado en redes sociales, el líder priista aseguró que en 2024 MC va a desaparecer y advirtió que el gobernador de Nuevo León pronto tendrá que rendir cuentas por sus fechorías y su incapacidad para gobernar.

Podría incurrir en usurpación: PAN

Samuel García Sepúlveda deberá solicitar que el Congreso del Estado revoque la licencia que le concedió, a fin de que pueda ejercer nuevamente las funciones de gobernador legal y constitucional, pues de continuar llevando a cabo acciones de Gobierno basado en un acuerdo que firmó y publicó en el Periódico Oficial del Estado, podría incurrir en situaciones de desacato o usurpación de funciones, advirtió el presidente estatal del PAN en Nuevo León, Hernán Salinas Wolberg. El dirigente panista puntualizó que en este momento, Luis Enrique Orozco es, por resolución de la SCJN el gobernador interino en funciones.

