Tras días de un tenso y cuestionable encontronazo de poderes en Nuevo León, hasta el cierre de esta edición todavía no se definía quién sería el mandatario interino de esa entidad, lo que profundiza la crisis política en la que está envuelto Samuel García Sepúlveda.

El día comenzó con el primer movimiento de parte del Congreso del Estado de Nuevo León, pues presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal al considerar una actuación dolosamente ilegal del Juez Tercero de Distrito en Materia del Trabajo del Primer Distrito Judicial con sede en la Ciudad de México, Gabriel Domínguez Barrios, quien aparentemente buscaba limitar las facultades del Legislativo local en el nombramiento del gobernador interino, Luis Enrique Orozco.

En respuesta, el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León (TSJNL) ordenaba al gobernador Samuel García Sepúlveda no hacer uso de la licencia que se le otorgó para separarse del cargo, incluido el salir del Estado, hasta que no resolviera definitivamente el asunto del gobernador interino de Nuevo León, por lo que esta orden evitaba retomar su campaña presidencial como ya había anunciado antes de regresar a su puesto como gobernador.

Pero Samuel García descalificó la resolución del TSJNL, y a través de redes sociales, apuntó que “sobre la resolución del Tribunal del Estado, controlado por el PRIAN, quiero decirles: el Tribunal no tiene competencia para detener mi licencia. Mi licencia es un derecho, no está sujeta a interpretación de ningún juez”.

Por su parte, Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral, también se manifestó y señaló que para cumplir el requisito de elegibilidad como candidato presidencial, Samuel García tenía que separarse del cargo de gobernador de Nuevo León, como marca la ley, y explicó que el carácter de precandidato lo otorgan los partidos políticos, pero es el INE el encargado de calificar los requisitos constitucionales, una vez que se definan las candidaturas.

“Ahí es donde cobra sentido el separarse del cargo, porque es un requisito constitucional que se le exige a quienes quieren ser registrados como candidatas o candidatos en la presidencia”, subrayó haciendo mención al spot de MC, el cual fue retirado.

No obstante lo anterior, el gabinete de Gobierno de García arribó a Palacio de Gobierno por la tarde, anticipándose a la posesión de Luis Enrique Orozco como gobernador interino, designado por el Congreso del Estado. En tal reunión, la fuerza civil se unió a elementos del grupo Antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública, así como miembros de su gobierno para blindar el edificio.

Propuso Xóchitl Gálvez que la Corte atrajera el caso de Nuevo León

La precandidata de la alianza opositora a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, propuso que sea la Suprema Corte de Justicia la que determine cuál es la salida para resolver la crisis de gobernabilidad en Nuevo León.

Al visitar ese Estado en gira de precampaña, la aspirante presidencial afirmó que es necesario que el máximo tribunal atrajera el caso para evitar que haya un vacío de poder en Nuevo León.

Dijo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya resolvió que el Congreso estatal está facultado para designar al gobernador interino, pero hay un grave diferendo entre las partes en conflicto por un tema de interpretación.

Xóchitl Gálvez señaló, sin embargo, que la situación se puede resolver y retornar a los cauces institucionales si hay voluntad de diálogo y conciliación entre las partes.

Por otra parte, horas antes de que debiera tomar posesión como gobernador interino de Nuevo León, Luis Enrique Orozco entró en un impasse y deshojaba la margarita sobre si acudía o no a Palacio de Gobierno.

Ello luego de que un juez de trabajo en la Ciudad de México dejara sin efecto la designación a su favor por parte del Congreso del Estado y ordenara un nuevo procedimiento legislativo para aprobar por unanimidad al sucesor de Samuel García para los próximos seis meses.

Orozco mencionó que seguía analizando dicha resolución judicial donde fue revocada su designación como interino por algunas horas y ordenaba que Javier Navarro asumiera el encargo de despacho, pero finalmente, arribó Enrique Orozco a Palacio de Gobierno luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le diera luz verde.

Va Cruzvillegas; siguen Batres y Alcalde

Andrés Manuel López Obrador informó que envió una nueva terna al Senado para elegir a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que los senadores rechazaran la primera propuesta.

López Obrador indicó que la nueva terna incluye a Eréndira Cruzvillegas Fuentes, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, y mantiene a Lenia Batres y Bertha Alcalde Luján. En esta nueva propuesta, el Presidente López Obrador dejó fuera a María Estela Ríos González, consejera jurídica del Ejecutivo federal.

Nueva terna facilita consenso para Alcalde

La inclusión de Eréndira Cruzvillegas Fuentes en la terna de candidatas a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede allanar el camino para que Bertha Alcalde Luján logre el consenso del Senado para ocupar la vacante que dejó Arturo Zaldívar, consideró Miguel Ángel Mancera.

Mancera señaló que, con la eliminación de la consejera jurídica Teresa Ríos, se faciliten los acuerdos, tanto al interior del grupo parlamentario de Morena como con las fracciones de oposición.

No descarta a Riquelme en su campaña política

La precandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, no descarta la posibilidad de incorporar a su campaña al ex gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme.

La aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México, afirmó que le gustaría tener los consejos de Riquelme en el tema de seguridad, en el que su gobierno fue exitoso. “No he platicado con el gobernador, a mí me preguntaron que si me encantaría o que si me gustaría invitarlo. Claro que sí, sobre todo por esa gran experiencia que tiene”.

INE presenta oferta de sedes para debates

La Comisión de Debates del INE presentó una primera propuesta de las sedes para realizar los debates presidenciales en 2024; sin embargo, consejerías y representantes de partidos expresaron sus inquietudes sobre estas opciones, al tratarse de instituciones privadas y porque no se incluyeron costos ni requerimientos técnicos.

El INE organizará tres debates presidenciales, de los cuales uno se llevará a cabo en las oficinas centrales del instituto, por lo que falta definir las otras dos sedes.

